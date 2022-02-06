憂惹怒中國 好萊塢舊片翻拍反派改成北韓人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國米高梅多年前準備重拍舊作「天狐入侵」時，原本打算將中國刻劃成入侵者，但這項決定後來證明是政治自殺，幾經輾轉，最後把侵略者改成北韓，避免遭擁有最大市場的中國報復。

● 為籌錢翻拍舊作 入侵國由蘇聯改成中國

「華爾街日報」報導，2008年，米高梅（MGM）為了別讓公司破產，高層從舊電影片庫中翻箱倒櫃，看看有哪一部電影可以翻拍，最後決定重拍「天狐入侵」（Red Dawn）。

這部1984年的熱門電影，是由查理辛（Charlie Sheen）與派屈克史威茲（Patrick Swayze）主演，他們飾演青少年美式足球隊隊員，在家鄉遭蘇聯共產部隊入侵時，拿著獵槍與土製炸彈守護家園。這部冷戰電影將蘇聯刻劃成威脅美國的邪惡帝國。

「天狐入侵」的故事前提有助米高梅引起青少年觀眾的共鳴。米高梅希望翻拍的新作能引起觀眾回響。其中一名新版編劇帕斯默爾（Jeremy Passmore）問米高梅高層：「那誰是反派。」答案明顯是中國。

● 構思到翻拍歷時兩年多 好萊塢與中國關係轉捩點

就大多數層面而言，大家對從「天狐入侵」翻拍的新作「紅潮入侵」（Red Dawn）沒有什麼印象，當年的票房收入為4500萬美元。反觀當時的「復仇者聯盟 」（The Avengers）與「黑暗騎士：黎明昇起」（The Dark Knight Rises）每部吸金能力為「紅潮入侵」的10倍以上。

當初米高梅高層想翻拍「天狐入侵」到製作完成「紅潮入侵」的這段歷程，從之後幾年的角度來看，可視為好萊塢與其最重要外國市場中國關係變化的轉捩點。

米高梅在2008年經濟大衰退後打算重拍「天狐入侵」，當時的金融危機動搖大家對美國經濟的信心，失業率也居高不下，政府赤字達1兆美元。

另一方面，北京才辦完夏季奧運，中國製造商赴美設廠，這樣的發展是多數美國人從未想像過的。

2010年皮尤研究中心（Pew Research Center）民調發現，約47%的美國受訪者認為中國日益強大的經濟不利於美國；有近80%稱中國軍隊現代化構成威脅。

因此，編劇帕斯默爾必須開始想像中國入侵的場景，把新的一群青少年描繪成郊區守護者。跟先前許多電影一樣，「紅潮入侵」有機會拍出民眾潛意識中的焦慮感，將這個情緒轉換成大眾娛樂。

● 中國市場吸金能力強 無製片公司敢買版權

在「紅潮入侵」籌備拍攝期間，米高梅貸款金額達37億美元，每年支付的利息約3億美元。米高梅在電影殺青前聲請破產。為了籌錢，米高梅開始出售一些剛完成的作品。其他製片公司開始思索是否要買下「紅潮入侵」版權。

然而，從帕斯默爾被要求將中國描繪成反派，到電影準備上映前這兩年多期間，好萊塢市場有了變化。電影殺青前幾天，「復仇者聯盟」在中國戲院開出紅盤，海撈逾2億美元，讓好萊塢意識到中國市場的吸金潛力。

到了2010年年中，電影剪輯完成時，沒有任何好萊塢高層膽敢觸碰把最重要客戶刻畫成反派的電影。因此，對「紅潮入侵」製片而言，這代表唯一的解決辦法必須大費周章，再度更換電影中的敵對國家。

● 入侵國換成北韓 國旗、劇情大搬風

米高梅高層決定，在「紅潮入侵」中，入侵美國的不會是中國，而是北韓。他們認為，北韓是美國真實世界中的敵國。最重要的是，好萊塢電影不會在北韓上映。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

電影後製的燙手山芋從米高梅高層手上丟到特效製作公司Custom Film Effects的員工手中。他們的任務不只是把一國國旗換成另一國那麼簡單，因為在整部電影中，隨處可見中國的旗幟和宣傳海報。就連軍人軍服上的肩章也必須更換。最後費時兩個月才完工。

後來，修改版的「紅潮入侵」由與中國沒有商業關係的小公司影域（FilmDistrict）買下，於2012年11月搬上大銀幕，美國票房收入約4500萬美元，雖然不足以收回成本，但可讓米高梅避免遭到報復，以免耗資更龐大的電影無法登上中國戲院。（譯者：張曉雯/核稿：劉淑琴）1110206