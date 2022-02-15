動力火車宣布高雄開唱 秋興生日遭虧想收好孕消息

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樂壇雙人組合「動力火車」15日到樹林火車站，共同宣布將於5月28日在高雄巨蛋舉辦「都是因為愛」巡迴演唱會，並與台鐵合作推出套票。中央社記者王騰毅攝 111年2月15日

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（中央社記者王心妤台北15日電）動力火車今天宣布將於5月28日在高雄巨蛋舉辦「都是因為愛」演唱會。今天也正好是成員秋興生日，他被志琳笑虧想收到2條線驗孕棒（暗指有孕），秋興則笑回確診也是2條線。

動力火車今天在樹林火車站宣布將在高雄巨蛋開唱，回顧春節年假，志琳承認每天都吃東西，連宵夜都沒放過，因此胖了3公斤，現在連爬樓梯都會喘。秋興則說有克制吃甜點衝動，「沒有胖也沒有瘦。」

對於將在高雄開唱，秋興說，一直都希望在不同城市唱歌給歌迷聽，「中間經歷疫情的無奈，把很多原本的規畫都打亂，很感恩終於能有機會跟更多地方的歌迷相見。」志琳則認為高雄離家鄉屏東近，「有地主優勢。」

因為今天正好是秋興生日，唱片公司特別準備壽桃慶生。被問到想收到妻子送什麼禮物，秋興笑稱「愛的抱抱」，卻遭志琳虧應該是想收到2條線的驗孕棒，讓秋興再開玩笑回：「以為我不知道？2條線就確診了。」

對於生子，秋興表示持續讓中醫調理，與太太都保持順其自然態度，盡力維持生活甜蜜感，但也說如果有好消息，一定會和粉絲分享。動力火車「都是因為愛」高雄場演唱會將於3月12日中午12時開賣。（編輯：張芷瑄）1110215

歌壇雙人組合「動力火車」15日到台鐵樹林火車站宣傳5月28日將在高雄巨蛋登場的演唱會，並宣布與旅遊業者合作推出環島之星套票，盼歌迷多多支持。中央社記者王騰毅攝 111年2月15日