導演明金成猝逝 遺孀：帶著先生的愛保護孩子

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（中央社記者葉冠吟台北16日電）導演明金成8日因心因性休克逝世，享年51歲，留下妻子林沛締和一對新生龍鳳胎。林沛締今天發聲坦言，面對突然的離別還難以快速適應，但會帶著先生的愛，來保護兩個孩子。

明金成遺孀林沛締（Patty）1月底剛剖腹產下龍鳳胎，至今身體仍在恢復中，日前家屬公布將於3月1日舉行明金成的告別式。明金成生前本來屬意樹葬，但林沛締擔心摯愛從此沒有根，在經過亡夫同意後，決定將明金成與她的家人一起長眠於新北金山的天祥寶塔。

林沛締今天透過明金成的臉書粉絲專頁發文，感謝所有家人、朋友、記者們近期的協助與幫忙，尤其當她在第一時間還手足無措時，給予她最大的力量與支持。

林沛締坦言，現在還沒辦法很快適應沒有先生的日子，但她知道身為一個堅強的母親，必須勇敢、必須戰勝悲傷，「千萬不要為我們擔心，讓我們一起把這個痛，化成祝福，我相信這才是我先生真正想看到的，也才能安心的走。」

林沛締表示，在明金成頭七後，自己終於把丈夫的告別式確認安排好，也可以放心休養了，「接下來我也會好好地照顧自己虛弱的身體，跟趕緊恢復健康，繼續帶著我先生的愛，來保護我們的兩個孩子，再一次謝謝你們的溫暖打氣支撐著我。」

最後林沛締也放上小姐弟的可愛照片，表示孩子們都被照顧得很好。（編輯：張雅淨）1110216