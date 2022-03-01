明金成告別式 屈中恆淚崩：世界少了你變一團混亂

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導演明金成日前因心因性休克驟逝，享年52歲。相識36年的好友屈中恆（右）1日在告別式上代表親友讀誦追思文，數度哽咽表示，世界少了明金成後變得一團混亂，希望他把力量帶給遺孀，讓孩子在正向環境長大。中央社記者謝佳璋攝 111年3月1日

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（中央社記者葉冠吟台北1日電）導演明金成2月8日因心因性休克驟逝，享年52歲，36年好友屈中恆今天在告別式數度哽咽表示，世界少了明金成後變得一團混亂，希望明金成把力量帶給遺孀，讓孩子在正向環境長大。

明金成驟逝，留下結婚4年多的遺孀林沛締（Patty）和出生僅20天的龍鳳胎亮亮和壯壯。今天在台北第一殯儀館舉行告別式，會場外背板寫著「金成明導告別鉅作」，象徵這是明金成人生的畢業作品。

明金成生前人緣極佳，好友六月曾擔任他的婚禮總召，這回也包下他的畢業典禮，成為告別式總召為他打點一切。藝人趙駿亞、楊銘威、陳德烈、Junior韓宜邦、張天霖6名好友則扶棺送他最後一程。

包含導演王小棣、陳玉勳、陳慧玲、藝人曾國城、李李仁、郎祖筠、王琄、李千那、温昇豪、庹宗康、張永正、李易、許效舜、謝祖武等星友今天都也到場送別。

與明金成相識36年的屈中恆代表親友讀誦追思文時，不禁哽咽表示，世界少了明金成後變得一團混亂，亂到俄羅斯烏克蘭戰爭、你最愛吃的雞蛋買不到，亂到大家不知道面對你的離開。

屈中恆接著說：「我想以你對人貼心和關心，一定希望大家用笑面對，這一次我們違背導演指令，因為對你太多不捨，有關於你的美好記憶，流竄到每人的記憶腦海中、心中、眼淚中。」

屈中恆表示，一直以來明金成總是把開心快樂帶給身邊的人，相信現在會把這股向上的能量帶給遺孀Patty，「讓Patty有更多的勇氣去面對未來，讓亮亮和壯壯能在最正向的環境中長大。」

屈中恆最後不捨表示，明金成最後這聲「卡」喊得太突然，讓所有人措手不及，「金成，雖然你人生的這齣戲殺青了，但關於你曾伴隨我們人生這麼多場戲，將會不停在我們每個人的心裡上演，直到永遠。」

今早公祭結束後，明金成的遺體會直接送往二殯火化，最後長眠在新北市萬里的天祥寶塔禪寺。（編輯：郭諭儒）1110301

導演明金成日前因心因性休克驟逝，1日在台北第一殯儀館舉行告別式，藝人謝祖武（圖）到場送別。中央社記者謝佳璋攝 111年3月1日

導演明金成日前因心因性休克驟逝，1日在台北第一殯儀館舉行告別式，導演王小棣（圖）到場送別。中央社記者謝佳璋攝 111年3月1日

導演明金成日前因心因性休克驟逝，1日在台北第一殯儀館舉行告別式，藝人張宇（前）到場送別。中央社記者謝佳璋攝 111年3月1日

導演明金成日前因心因性休克驟逝，1日在台北第一殯儀館舉行告別式，藝人許效舜（前）到場送別。中央社記者謝佳璋攝 111年3月1日

導演明金成日前因心因性休克驟逝，告別式1日在台北第一殯儀館舉行，藝人六月（圖）受訪時哽咽表達不捨。中央社記者謝佳璋攝 111年3月1日