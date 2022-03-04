李康生「良辰吉時」笑穴被點開 變身怪咖禮儀師

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金馬影帝李康生（左）睽違30年再度接演台劇，在「良辰吉時」中首集化身少根筋的怪咖禮儀師，更因台詞和劇情太有趣，李康生自嘲笑穴被點開。（CATCHPLAY提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年3月4日

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（中央社記者葉冠吟台北4日電）金馬影帝李康生睽違30年再度接演台劇，在「良辰吉時」中首集化身少根筋的怪咖禮儀師，更因台詞和劇情太有趣，李康生自嘲笑穴被點開，讓本應是悲傷氣氛的殯儀館頻頻爆出笑聲。

CATCHPLAY今天發布新聞稿分享，「良辰吉時」由國際名導侯孝賢擔任總監製、電影「強尼‧凱克」導演黃熙自編自導，全劇圍繞在一座虛擬的城市「太平鎮」裡，共有7個獨立故事、多重平行時空，幾乎每個演員都一人分飾多角，讓李康生直呼「演得好過癮」。

李康生第一集化身禮儀師，主持了一場荒謬的守靈儀式，再遇上演員吳大維、周采詩、顏毓麟3人飾演的超鬧家屬，整場喪禮簡直讓人哭笑不得，李康生甚至莫名被推上陣，代替家屬穿壽衣。

由於這場守靈戲是在真實的殯儀館內取景，拍攝現場多少有些禁忌，但故事走向和角色對白實在太惹人發笑，李康生只要看見吳大維的臉，就忍不住笑場，最後連吳大維也覺得李康生很好笑，幾乎是導演一喊卡，全場就爆出陣陣笑聲。

李康生自嘲：「我的笑穴一被點開就會笑個不停，所以在那個氣氛下，明明是個悲傷的靈堂，卻被我弄到很歡樂的局面，連工作人員、導演都笑出來。」

導演黃熙也感謝李康生為全劇帶來驚喜，她原本思考要用什麼方式來演繹「生死」話題，沒想到李康生自帶的幽默感，讓看似沉重的故事能用輕鬆的方式表達出來。

「良辰吉時」由CATCHPLAY攜手華納傳媒發行，於27日起，每週日晚上9時在CATCHPLAY+影音平台、HBO頻道及HBO GO平台同步上架首播。（編輯：張芷瑄）1110304