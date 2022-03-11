黃尚禾認愛李千那 合作「少年吔」電影歌曲

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（中央社記者王心妤台北11日電）電影「少年吔」將上映，導演顏正國今天率演員接受訪問。李千那與黃尚禾去年被拍到深夜相處，男方今天證實兩人戀情，李千那也透露有特訓黃尚禾演唱自己量身打造的電影歌曲。

黃尚禾今天證實與李千那「滿穩定的」，至於是否會閃婚，黃尚禾則笑著說：「我比較想閃避這個問題。」又接著說：「若緣分到了的話，現在緣分持續累積中。」

李千那除了與黃尚禾在片中飾演刑警情侶檔，也為黃尚禾量身打造電影插曲Find The Song並合唱。因為是黃尚禾首度開唱，李千那透露有特別幫對方訓練，雖然表現不錯，但也笑稱還不到90分。

片中另一對戀人檔由顏正國合作張寗演出，張寗說，一開始演出的確感覺壓力大，因每場戲情緒張力都很大，她主動要求沒有自己戲份時也能到片場跟大家相處，私下也和顏正國真正的太太請益和顏正國互動的細節。

黃尚禾表示和顏正國執導「角頭：浪流連」時就認識，這次演出兄弟情對戲時感覺壓力很大，「因為國哥（顏正國）都把人看透了。」

「少年吔」將於18日全台上映。（編輯：張芷瑄）1110311