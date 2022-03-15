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因電影九降風結識多年 鳳小岳出道全靠曾寶儀

2022/3/15 16:34
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（中央社記者葉冠吟台北15日電）藝人曾寶儀主持的節目「我們回家吧」推出第2季，演員鳳小岳今天出席首播記者會為曾寶儀站台，並透露兩人因電影「九降風」結識多年，自己出道就是靠曾寶儀，更把她視為恩人。

鳳小岳2008年以電影「九降風」嶄露頭角出道，並透露之所以有演出機會，是因曾寶儀推薦給當時擔任監製的爸爸曾志偉，而曾志偉也在片中飾演鳳小岳的爸爸。因此，這也讓曾寶儀常說鳳小岳是「沒有血緣的弟弟」。

這次曾寶儀邀請鳳小岳參與「我們回家吧2」時，鳳小岳不但一口答應，還邀媽媽一同入鏡，這也是母子兩人首次在節目同框出現。被問到鳳小岳的媽媽有無領酬勞，曾寶儀笑回：「我們一集酬勞只有一份而已啦」。

「我們回家吧2」本季參與來賓陣容華麗，除了鳳小岳外，也邀請盧廣仲、曾之喬、米莎、許富凱、于子育、蔡昌憲、桑布伊、網紅阿翰及任賢齊，和曾寶儀一起探索他們出生成長家鄉的動人故事。

此外，曾寶儀也被問到是否要拍攝一集自己的回家故事，她坦言還沒想這麼多，但因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，已2年沒看到爸爸曾志偉本人，只能靠視訊見面，「每次通話都感慨到不知道要說什麼」。

「我們回家吧2」將於17日起，每週四晚上10時，在三立都會台首播。（編輯：張芷瑄）1110315

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