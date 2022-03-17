林崑海病逝 張榮華接三立董事長、高明慧任總經理
2022/3/17 12:50（3/17 13:21 更新）
三立17日召開臨時董事會，會中通過原總經理張榮華接董事長，即日起生效。（三立提供）中央社記者王心妤傳真 111年3月17日
（中央社記者王心妤台北17日電）三立媒體集團前董事長林崑海2月病逝，三立今天開臨時董事會，原總經理張榮華接董事長，原新聞部及創意行銷資深副總高明慧任總經理，林崑海兒子林旭信獲選董事，即日起生效。
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林崑海在高雄市出生、長大，早期曾是計程車司機，1983年與妻子張秀、小舅子張榮華集資成立三立影視，自製秀場錄影帶與錄影帶出租業務，成為三立電視台前身。
林崑海後來搶在媒體業興起時，將原本錄影帶事業轉型有線電視，1993年成立三立頻道，再逐漸擴大為三立電視，開創媒體集團。（編輯：李明宗）1110317
三立17日召開臨時董事會，會中通過原新聞部及創意行銷資深副總高明慧任總經理，即日起生效。（三立提供）中央社記者王心妤傳真 111年3月17日
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