「地下藝人」捕捉弄鐃家族三代 娛人娛靈撫慰喪家

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台灣慎終追遠的傳統文化盛行，其中「弄鐃」是台灣充滿生命力、富含民俗色彩的喪葬科儀，紀錄片「地下藝人」捕捉台灣弄鐃家族祖孫三代娛人娛靈的生命故事。圖為「桃園許家班」許氏兄弟的哥哥許偉倫表演跳火圈娛樂喪家。（公視台語台提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年4月7日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北7日電）台灣慎終追遠的傳統文化盛行，喪禮儀式最高長達數十天，其中「弄鐃」是台灣充滿生命力、富含民俗色彩的喪葬科儀，紀錄片「地下藝人」就捕捉台灣弄鐃家族祖孫三代娛人娛靈的生命故事。

公視台語台今天透過新聞稿分享，「弄鐃」（lāng-lâu）是台灣充滿生命力、富含民俗色彩的喪葬科儀。喪家舉辦法事中，黑頭師公（道士）以自身的技藝，如特技、雜耍、音樂與戲曲表演，表達對亡者的慎宗追遠，撫慰喪家的悲慟，娛人且娛靈，在送終的哀戚氛圍中顯得獨樹一幟。

紀錄片導演林琬玉因觀賞「圓劇團」結合傳統的「弄鐃」與當代雜技的作品「悲傷ㄟ曼波」時，認識「桃園許家班」的許偉倫與許偉翔兄弟，因緣際會下，將他們家族的故事拍成紀錄片。

「桃園許家班」是台灣少數僅存的弄鐃家族，一家三代都憑藉這門傳統技藝討生活，不只60歲的團長阿公可以跳火圈，10歲孫子也能轉火盆。許氏兄弟從小練習打鼓、吹嗩吶、弄鐃鈸、寫書法，個個技藝精湛。

這個古老行業通常世代傳承，如同一個微型的家族馬戲班，林琬玉分享田野調查時與許家兄弟聊天，他們提到工作的表演項目很多，也算是藝人，只是是表演給「地下的人」看的，當下她就覺得「地下藝人」這個片名很貼切。

許偉倫靦腆地說，自己2、3歲就跟著父親出班工作，耳濡目染下竟無師自通，打完整場法事的鼓，長輩說他「生來就是吃佛祖飯的」。

不過弟弟許偉翔坦言，這項工作工時長、更沒有平假日之分，得隨時準備上工，「偶爾颳風下雨，那個場地也真的滿危險的。有時很累會心力交瘁，但因為我們的工作不只是一個表演，也是對往生者和喪家的尊重，所以還是要努力做到最好。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

在團長父親親授下，兩兄弟逐漸長成接班，帶著敬畏與傳承之心，繼續用他們的技藝療癒喪家的悲傷。哥哥許偉倫對下一代是否接班保留開放空間，他說：「現在時代不一樣，不一定要做這個行業才是最好的出路，孩子如果有興趣、不排斥的話可以繼續經營，不管他們做什麼父母都會支持。」

紀錄片「地下藝人」將於9日晚上9時，在公視台語台14頻道全台首播。（編輯：陳仁華）1110407

「桃園許家班」是台灣少數僅存的弄鐃家族，一家三代都憑藉這門傳統技藝討生活，導演林琬玉希望藉由紀錄片「地下藝人」捕捉「桃園許家班」的精湛技藝並探討告別生命的議題。（公視台語台提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年4月7日