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文夏辭世 紀念音樂會4/30台南開唱

2022/4/15 17:04
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（中央社記者張榮祥台南15日電）「國寶歌王」文夏6日辭世，副總統賴清德今天在台北市第一殯儀館親頒褒揚令，台南市長黃偉哲也宣布，30日將在台南市新營文化中心舉辦紀念音樂會，紀念一代台語歌壇傳奇。

台南市政府文化局今天發布新聞稿指出，市府將於30日下午2時在文夏故鄉台南舉辦「再見阿文哥-文夏紀念音樂會」，屆時邀請文香、文夏四姊妹、紀露霞、劉福助、李靜美、董事長樂團，及謝銘祐與麵包車樂團等，演唱文夏傳唱一甲子的經典歌曲。

紀念音樂會預定在台南市新營文化中心演藝廳舉辦，採索票方式入場，22日上午9時起在新營文化中心及台南文化中心服務台索取入場票券。

文化局表示，文夏1928年生於台南，本名王瑞河，筆名愁人，2012年獲金曲獎特別貢獻獎，一生出過近百張唱片，錄製約1200首台語歌曲，開過上萬場演唱會，同時也是戒嚴時代被禁歌曲的紀錄保持人。

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文夏的音樂人生，幾乎等同於台語歌壇全盛時期，也是台灣人對40年至60年代台語歌時代的集體記憶。高中時創作的第1首歌「飄浪之女」，及填詞的「黃昏的故鄉」、「媽媽請妳也保重」等，至今傳唱，奠定他「寶島歌王」地位。

文夏更曾組成台灣第1個流行樂團，他與文香、文鳳、文雀、文鶯，組成文夏四姊妹合唱團（文香後來成為文夏的妻子），四處巡迴登台演唱，轟動全台。台南市2019年也曾邀請文夏在台南鹽水區永成戲院開唱。（編輯：郭諭儒）1110415

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