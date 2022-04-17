「婚姻結業式」談熟齡感情難題 導演：沒人是壞人

（中央社記者葉冠吟台北17日電）探討熟齡婚姻關係的台語劇「婚姻結業式」勾起許多觀眾共鳴，看見人生走過2/3後，依然在家庭、愛情間掙扎的男女，導演鄭德華說，沒有人是壞人，只是生活就是如此無奈。

在日本，「卒婚」一詞指的是夫妻不離婚，在同個屋簷下不干涉各自共同生活。台劇「婚姻結業式」也融入「卒婚」概念，導演鄭德華指出，其實這在台灣並不新穎，可能以分居、分房形式呈現，只是這回用「卒婚」一詞，把這個現況挑出來講，也盼藉由戲劇看見隱藏在熟齡婚姻裡的各種難題。

鄭德華接受中央社記者專訪時分享，以謝祖武飾演的角色為例，看似事業有成又與夏如芝婚姻美滿，但在妻子的過度依賴、掌控下難以喘息，遇上初戀女友張本渝後意外重燃愛火，徘徊在兩個女人之間難以抉擇。謝祖武在開拍前就曾笑言，已做好會被罵「渣男」的心理準備。但鄭德華認為這個角色並不渣，劇裡也沒有真正的「壞人」。

思索年近半百，來到人生最後1/3段路，是否還有機會爭取「愛自己、做自己」的可能。鄭德華說，沒有哪個角色是刻意害人、下毒，所有人都是好人，「儘管劇裡發生很多事情，但講起來就是生活，而真實生活裡就是有很多無奈，而情感這個東西，踩進去就很難處理」。

但他也打趣形容自己剛拿到劇本被嚇一跳，因為是 「真刀、真槍、真玩命」。

鄭德華坦言近年拍了不少「較為虛幻」的青春奇幻劇，「這部才是真的貼近社會，劇本有重量的故事」，他也透露被結尾劇情感動到落淚，自己拍得很過癮，全劇又集結謝祖武、張本渝、夏如芝、郁方、何如芸、梁赫群、馬力歐等中生代實力演員，不須擔心演技問題。

鄭德華唯一困擾的是，拍群戲時大家太興奮，吵到要請副導演來協助場控，更點名謝祖武最愛鬧，不過他也不忘稱讚，從沒看過謝祖武在現場拿劇本，但都不會忘詞，早已準備好，相當敬業。

鄭德華忍不住爆個小料，梁赫群和郁方在劇中原本有段激情戲，被要求脫衣服，結果梁赫群拿出「自己有形象、有孩子、郁方會不會介意」等藉口，一度千方百計推託，但這個片段因時長被剪掉；到了和年輕、飾演外遇對象的陳瑋薇拍攝親密接觸的按摩時，梁赫群卻什麼問題都沒有，讓鄭德華哭笑不得。

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鄭德華強調，「婚姻結業式」裡所有夫妻的癥結之一，都源自對彼此的「不尊重」。梁赫群在家中是「家庭主夫」，就因難以忍受女尊男卑的太太郁方強勢態度，憤而離家出走；張本渝為面臨事業危機的丈夫與家庭，外出工作養家，卻仍被批評苛責，也才種下情感破裂的種子。

鄭德華坦言，劇裡幾對夫妻樣貌僅是社會的小小縮影，最終的結局也不一定是正確答案，畢竟家庭互動沒有標準公式，但希望「婚姻結業式」能提供觀眾另一種理性面對熟齡情感關係的觀點。（編輯：管中維）1110417