疫情升溫 台南文夏紀念音樂會延期辦理

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（中央社記者張榮祥台南21日電）「國寶歌王」文夏6日辭世，紀念音樂會原定30日在台南市新營文化中心開唱，但因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，台南市政府今天宣布延期辦理。

台南市政府文化局今天發布新聞稿指出，台南市新營文化中心原定30日舉辦「再見阿文哥－文夏紀念音樂會」，但因近期各地疫情升溫，家屬擔心歌迷群聚增加風險，和市府商定後決定延期辦理。

文夏妻子文香表示，疫情確診數這幾天增加很多，文夏老師一定不希望歌迷冒著風險參加，「文夏老師喜愛歡樂熱鬧的氣氛，但現在疫情突然高升，文夏老師紀念音樂會一定無法唱得開心、聽得歡喜」。

文香說，文夏老師的歌迷年紀較大，參加活動時家人也會擔心，不急於一時，延後待疫情稍緩，適合大型聚會時再舉辦紀念音樂會。

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台南市長黃偉哲表示，市府完全尊重家屬決定，將延期辦理文夏的紀念音樂會，待疫情稍緩、適合辦理大型聚會時，再邀請歌迷到台南熱熱鬧鬧地懷念文夏。

文夏1928年生於台南，他的音樂人生幾乎等同於台語歌壇全盛時期，也是台灣人對40年至60年代台語歌時代的集體記憶。高中時創作的第1首歌「飄浪之女」，及填詞的「黃昏的故鄉」、「媽媽請妳也保重」等，至今傳唱，奠定他「寶島歌王」地位，2012年更獲金曲獎特別貢獻獎。（編輯：謝雅竹）1110421