許瑋甯揭言語暴力隱憂 呼籲大人反思愛的方式

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（中央社記者葉冠吟台北28日電）藝人許瑋甯擔任家扶兒童保護日活動大使，關心兒少受虐議題，呼籲大人不應對小孩言語暴力，光是一句「我不要你了」，都可能造成孩童一輩子難以抹滅的隱形傷害。

家扶基金會今天公布「兒少保社工實務：兒少遭精神不當對待情形」調查顯示，兒少遭精神不當對待的10大情境中，前6名都與「言語暴力」相關，像「早知道就不要生下你」、「不乖，就把你送給別人」、「怎麼會笨得像豬一樣」、「書讀到哪裡去，真沒路用」等語句，都可能造成傷害。

許瑋甯今天分享，許多時候家長的一句話，哪怕是管教時隨口說出的「我不要你了」，都會對小孩造成深刻影響。她坦言，長大後雖能理解大人講「為什麼妳不行」時，是想激勵自己進步，但孩童時期的她，卻一度陷入「是我不好嗎」的焦慮，或自認不值得遇到好的人事物。

許瑋甯回憶，有一次她和家人逛百貨公司時，大人想訓練她認路，就突然放開她的手，她差點走丟，至今仍留有陰影，現在出門時，下意識都會看朋友在不在身邊，害怕被遺棄。

提及言語暴力問題，許瑋甯說，自己也還在學習面對，坦言不可能完全視而不見，不過她認為：「也不用覺得自己有能力應付，有時只需要轉念而已，如果不是很親近的人，不如先想想其它事，別讓負面情緒留在心中太久。」

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這回許瑋甯不僅擔任活動大使，更親自參與「畫中有話」主題創作，將內心感受化為作品「擁抱。吞噬。擁抱」，並用隱形墨水寫下曾傷害她的暴力語句藏身畫作，象徵暴力語句對每個孩子造成的隱形傷害。

許瑋甯盼望透過畫作呼籲外界關注精神不當對待，期待民眾一起用愛包圍、守護孩子的美好未來，並為復原孩子的創傷募款。除了許瑋甯外，演藝圈眾多愛心藝人如賴雅妍、鄭元暢、黃豪平、邱凱偉等人也都響應活動。（編輯：張雅淨）1110428