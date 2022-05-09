羅志祥7月台北小巨蛋開唱 出道28年精華一次秀

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

歌手羅志祥9日透過製作單位公布，7月9日將重返台北小巨蛋開唱，並以自己的名字「羅志祥」為演唱會主題，表示將以誠摯面貌站回舞台，勇敢面對所有眼光，也期待克服疫情與歌迷平安相見。（寬宏藝術提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年5月9日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北9日電）歌手羅志祥今天宣布7月9日重返台北小巨蛋開唱，更以自己名字「羅志祥」為演唱會名稱，表示將以誠摯面貌站回舞台，勇敢面對所有眼光，也期待克服疫情與歌迷平安相見。

歷經2020年感情爭議，羅志祥低調沉寂多時後，今年在家鄉花蓮跨年復出，並陸續發行新歌、接下代言商演工作。他今天透過製作單位公布，繼6年前在台北舉辦個人專場演唱會後，終於又將站上台北小巨蛋開唱，並以「羅志祥」為演唱會主題。

羅志祥說，「因為不需要為舞台取名，這一次想表達的很直接，我們沒有浮誇的主題、只有突破框架的演出，只以我的名字做命名，演唱會從前置作業到所有一切，我都有參與，一定要做到的，就是把我最好的一面放在舞台上」，要把出道28年最精華的表演呈現給一路支持的歌迷，重新昂首，勇敢面對所有眼光，繼續唱、繼續跳。

羅志祥預告，演出絕對是滿滿的回憶殺，並結合新的編排，帶領30名舞者上台表演，場面氣勢絕對非同凡響，要把小巨蛋嗨翻。

不過他唯一擔心的，就是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，坦言近年因為疫情，各項活動舉辦都得相當謹慎，演唱會也會落實防疫措施，期待和歌迷平安相見，「只希望大家來都可以放心，更玩得開心，可以期待的一定是我的唱跳，另外在現場一起聽著我的歌，喚起當年的青春回憶」。

2022羅志祥演唱會將於5月11日下午1時10分於寬宏售票系統、萊爾富、OK便利商店全面啟售。

另外，創作才子韋禮安睽違7年、將於9月10日重返台北小巨蛋的演唱會，上週六開賣時1萬張門票在1分鐘內賣光，粉絲湧入韋禮安社群平台敲碗加場，直呼一場不夠，韋禮安感動說「謝謝你們沒有忘記我」，並在今天帶來好消息，確定演唱會在9月11日再加場開唱一天，將於5月14日中午12時，在KKTIX及全家FamiPort全面啟售。（編輯：管中維）1110509