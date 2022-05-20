致敬「寶島歌王」 音樂節目曝光文夏生前願望

（中央社記者葉冠吟台北20日電）今天是「寶島歌王」文夏94歲冥誕，音樂節目特別推出「文夏特輯」致敬。團隊先前錄影時，還特以視訊為當時臥榻病床的文夏提前慶生，遺孀文香更透露文夏生前願望就是去日本玩。

由蕭煌奇、浩子、曹雅雯主持的「上奅台灣歌2.0經典傳奇」，最新一集邀請文夏的妻子文香，以及入圍今年金曲獎的新寶島康樂隊陳昇、阿Van和洪敬堯，詮釋文夏老師的經典歌曲。製作單位還在今天發布的新聞稿中分享，來賓在錄節目時，還特別與當時因肺部發炎在醫院的文夏視訊，為文夏提前慶生。

陳昇與文夏交情匪淺，每次跨年演唱會都會邀文夏擔任嘉賓，他在視訊中開玩笑對文夏說：「我剛剛遇到酒家老闆，他問你何時還要去酒家？」文香則在一旁逗老公：「幫你安排一下，3位小姐加起來200歲！」文夏也搞笑用手比起OK，讓大家看了相當開心。儘管文夏當時身體不舒服、不克出席錄影，仍透過視訊全程參與，讓主持群和來賓相當感動。

文夏的遺孀文香，7歲就開始跟著文夏學音樂，8歲開始錄唱片，17歲便嫁給文夏，結褵50多年的兩人，感情始終很好，羨煞旁人。文香也在節目爆料說，文夏生前最大的願望，就是「有一天可以兩人再去日本玩」，夫妻一起吃好吃黑鮪魚與和牛，並透露因為5月20日是文夏的生日，夫妻兩人的密碼就是520，相當甜蜜。

陳昇回憶起許多和文夏老師的趣事，他透露第一次親眼看到文夏時就直呼：「這是從歷史課本走出來的人物嗎？」還在陳昇阿公生日的時候，包車把這位前輩載回家炫耀。節目裡陳昇也和主持群、文香和洪敬堯一起合唱文夏的「黃昏的故鄉」，用歌聲向「寶島歌王」致敬。

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「南文夏、北洪一峰」過去是傳說中王不見王的兩大歌王，不過下一代巧妙透過音樂串起兩代情誼，洪一峰的兒子洪敬堯，2019年就在音樂劇「BUNKA文夏」飾演年輕的文夏。文香笑稱當時在音樂劇，為了要演唱洪敬堯改編版的歌曲，折騰了兩老要細數拍子才能準確下歌。

「上奅台灣歌2.0經典傳奇」的「文夏特輯」，將於21日晚上8時在公視台語台；22日晚上8時在華視首播。（編輯：屈享平）1110520