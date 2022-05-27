重返「熊星人」宇宙 公視科普動畫解密能源議題

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

公視再度擴張動畫「熊星人」宇宙，推出動畫影集「熊星人-蓋亞能源遺跡之謎」，全劇描述太空三熊在返家旅途中接到朋友求援訊號，讓他們需緊急前往蓋亞星，並運用他們的科學知識來幫助好友，藉故事情節引領小朋友了解能源議題。（公視提供）中央社記者王寶兒傳真 111年5月27日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王寶兒台北27日電）繼棚內節目「熊星人與地球人」及動畫影集「熊星人－希堤星系迷航記」後，公視再擴張「熊星人」宇宙，推出動畫影集「熊星人－蓋亞能源遺跡之謎」，一窺能源議題。

「熊星人－蓋亞能源遺跡之謎」導演黃有傑及製作人林瓊芬同步接受中央社記者專訪。林瓊芬表示，在棚內錄製節目「熊星人與地球人」中，背景便設定太空三熊造訪地球，並向地球人學習智慧的世界觀，讓小朋友能在參與節目過程思考正義與邪惡、貧窮與富有等價值觀，節目以哲學與思辯為主軸。

林瓊芬說，哲學和科學同源，製作科普動畫「熊星人－希堤星系迷航記」時，劇情延續棚內節目架構，描述太空三熊結束地球之旅，在返回熊星的路程，因太空母船失去動力，於是降落地震頻繁的星球，進一步藉故事發展帶出地質議題。

新動畫影集「熊星人－蓋亞能源遺跡之謎」，則從太空三熊再次踏上返家道路開始，但在旅途中卻又接到朋友的求援訊號，讓太空三熊需緊急前往蓋亞星，運用他們所學的科學知識來幫助好友。

黃有傑表示，「熊星人－蓋亞能源遺跡之謎」運用天馬行空的故事情節，讓能源議題不嚴肅，「會需要用小朋友的視角來說故事，讓他們了解『能源』其實就是在生活周遭，不會覺得很遙遠，也增添許多互動的遊戲環節，例如讓他們能跟著『尋寶』，對照到自己生活。」

「熊星人－蓋亞能源遺跡之謎」預計播出8集，相較前一部動畫「熊星人－希堤星系迷航記」。黃有傑說，此次透過遊戲引擎Unreal技術協助，讓細節更添立體，例如陽光、浪花的光影效果更為真實，而除此之外，也同步隨影集推出台文版漫畫、遊戲等。

「熊星人－蓋亞能源遺跡之謎」將於6月3日首播。（編輯：屈享平）1110527