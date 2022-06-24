高捷「少年吔」奠大哥形象 顏正國後悔誤入歧途

（中央社記者王心妤台北24日電）經典黑幫片「少年吔，安啦」4K修復版將上映，演員高捷今天笑稱當時演出奠定大哥形象，戲外還有小弟主動要跟隨，演員顏正國則後悔沒聽影人前輩的話，誤入歧途。

「少年吔，安啦」由徐小明執導並由名導侯孝賢監製。演員高捷、顏正國今天分享當年拍攝趣事，高捷憑藉此片奠定黑道大哥形象。他回憶當時演出後結識許多道上朋友，也獲得不少尊重，當時也很享受這種氣氛。他笑說：「那時連下戲都很享受不可一世的氛圍，有次坐在客廳，爸爸還跟弟弟說：『你哥好像不正常』。」

高捷分享，當時為了拍攝的大面積刺青是用油性麥克筆畫了超過10個小時，再用酒精棉花棒拓出層次，最後鋪上爽身粉才完成的圖樣。他笑說，因為3、4天就要補一次，「之後拍戲都盡量不要讓太多刺青在身上了。」

顏正國感謝侯孝賢與已故資深製片張華坤在他走上歪路仍願意拉一把，「當時安非他命盛行，侯導跟坤叔要我不要再碰不好的東西，說我是演電影的人，一直把我帶回電影圈。」當時戒斷副作用是嗜睡，顏正國沒有拍攝時就是在睡覺，更稱片中誤入歧途的樣子不是用演的，而是當時真正的樣子。

顏正國後來憑藉此片入圍金馬獎最佳男主角，之後仍有賭癮又捲入擄人勒贖案入獄，他坦言後悔沒有聽前輩們的話。顏正國說，當上導演後曾跟侯孝賢說「原來你以前這麼辛苦」，侯孝賢則回：「拍電影都很開心」。顏正國表示，也許觀念和做事方式不同，但一直都想追隨他們的腳步。

顏正國執導新片「少年吔」捲入投資紛爭，遭投資人提告背信罪，又被另一名投資人指控簽「陰陽合約」。顏正國今天被問到此事，並無正面回應，僅表示近日將會提出聲明。

「少年吔，安啦！」4K修復版將於7月8日上映。（編輯：吳協昌）1110624