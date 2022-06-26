明金成遺作「外送英雄」 客串身影遺孀百看不厭

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（中央社記者葉冠吟台北26日電）導演明金成遺作影集「外送英雄」劇組近期將他掌鏡與客串畫面製成前導片，遺孀Patty感動表示百看不厭，未來將傳承丈夫志願，在影業上延伸他的精神。

明金成今年2月因心肌梗塞猝逝，他執導的影集「外送英雄」今天曝光30分鐘的「明導拍攝初始篇（前導先行）」，劇組希望把最棒的回憶呈現給喜愛他的親友。

「外送英雄」敘述一群為破案無所不用其極的緝毒警察，在得知有犯罪集團利用餐廳外送運毒後，偽裝成外送員，要將其一網打盡，沒想到要接到這家餐廳訂單，得有5星評價，為了不打草驚蛇只好認真送起外送。

明金成是導演、也客串警察一角，戲裡他懷疑同為警界人員的錢俞安是可疑分子，趨前臨檢，沒想到錢俞安一句：「自己人...是自己人」，瞬間點燃明金成的怒火，回敬：「自己人！又是自己人！」短短幾分鐘卻令人捧腹不已。

錢俞安回憶，這個點子是讀本時，導演分享的一個真實案例，「那時候我們就已經笑到瘋掉，導演那時候便說這個警察將由他本人來演，記得導演在拍那場戲時，整個劇組都在笑，旁邊工作人員超歡樂」。

錢俞安笑說：「因為他（明金成）聲音真的太大，然後又是在一個滿安靜的夜晚，導演太入戲角色，我還記得那個後段，我跟導演在搶一個發話機，那段拍完後導演滿喘的，導演是真正在喘，他是真的很認真投入於工作中。」

正在坐月子調養的明金成遺孀Patty也對「外送英雄」充滿期待，她說：「雖然只是30多分鐘前導片，但看到團隊把導演所拍的珍貴畫面集結，故事感動又歡笑，很希望能看到後續更完整的作品。」

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Patty表示，明金成客串警察那一幕、經典台詞「又是自己人」就是他的風格，「我真是百看不厭啊，導演每部作品我都很喜歡，因為他會跟我聊拍戲趣事，讓我感覺置身於現場般」。

關於未來規劃，Patty透露，期待能傳承明金成志願，在影業上延伸這份精神，「因為劇本已經完成，原本計畫過完年陸續啟動執行，但事情發生太突然，所以我希望有能力實現導演想做卻還沒完成的夢，也謝謝大家對我們一家人的打氣」。（編輯：張雅淨）1110626