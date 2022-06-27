貓王艾維斯搖滾夠力 與捍衛戰士2並列北美賣座王

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（中央社洛杉磯26 日綜合外電報導）北美院線聯盟今天通報，「紅磨坊」導演巴茲魯曼最新音樂傳記片「貓王艾維斯」搖滾得很夠力，週末開片與「捍衛戰士：獨行俠」罕見同以3050萬美元並列北美週末票房冠軍。

法新社報導，影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）負責人葛羅斯（David A. Gross）表示，巴茲魯曼（Baz Luhrmann）執導、片長近3小時的「貓王艾維斯」（Elvis），吸進的鈔票是歌舞自傳類電影平均值的近2倍。

葛羅斯表示，儘管大膽找來新人奧斯汀巴特勒（Austin Butler）飾演貓王，但他與飾演經紀人的湯姆漢克斯（Tom Hanks）同台演出下，這部片在影迷、影評都留下極佳印象。

「貓王艾維斯」與「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）兩片的表現不分軒輊，後者上映第5個週末同樣有約3050萬美元進帳。

「捍衛戰士：獨行俠」如今是本年度全球票房第一的電影，北美有近5.22億美元，海外有4.84億美元，總票房打破10億美元關卡。

排名第3的是「侏羅紀世界：統霸天下」（Jurassic World Dominion），這部由克里斯普瑞特（Chris Pratt）、布萊絲達拉斯霍華（Bryce Dallas Howard）與「侏羅紀」系列片元老山姆尼爾（Sam Neill）、蘿拉鄧（Laura Dern）與傑夫高布倫（Jeff Goldblum）聯合演出的作品，收入2640萬美元。

名列第4的是恐怖片「闇黑電話」（The Black Phone），這部由伊森霍克（Ethan Hawke）扮演連續殺人狂的電影開片有2340萬美元表現。

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皮克斯與迪士尼自「玩具總動員」（Toy Story）衍生的最新電腦動畫片「巴斯光年」（Lightyear）跌至第5，上映第2個週末票房1770萬美元。在開片票房表現普普之後，克里斯伊凡（Chris Evans）配音的這部動畫片美加累計進帳8880萬美元，海外6300萬美元。

第6名至第10名的電影依序為：「奇異博士2：失控多重宇宙」（Doctor Strange in the Multiverse of Madness），170萬美元；印度片Jugjugg Jeeyo，60.4萬美元；「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All At Once），53.3萬美元；「開心漢堡店大電影」（The Bob's Burgers Movie），51.3萬美元；「壞蛋聯盟」（The Bad Guys），票房44萬美元。（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1110627