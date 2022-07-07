演唱會求婚高促成率 旺福笑稱是被樂團耽誤的月老

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旺福樂團成員在「婚禮歌手」第2季節目中到粉絲文定宴，突襲獻唱帶給新人驚喜，全場一陣驚呼。（東森綜合提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年7月7日

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（中央社記者葉冠吟台北7日電）黃子佼、Lulu主持的「婚禮歌手」第2季，首集邀到旺福樂團為粉絲獻唱祝歌。旺福說，許多人都是一起看完樂團演出才交往，甚至在演唱會中求婚，被笑稱是「被樂團耽誤的月老」。

黃子佼和Lulu黃路梓茵在「婚禮歌手」裡擔任明星婚顧公司董事長和執行長，實際為新人規劃和執行婚禮，並邀請歌手獻唱祝福歌。旺福成員小民、Mami、推機、肚皮這回分別化身攝影師、賓客、新秘助手、飯店人員，4人以不同的角色近距離接觸新人，卻完全沒被發現，簡直被當成了「空氣」，隱身功力可說是相當成功。

當賓客專注地看著新人的成長影片，配樂「我當你空氣」播到一半竟突然停止，小民、推機、肚皮便立即上台就定位，Mami則從賓客席上邊唱邊起身，這段突襲令全場驚呼，也讓新娘大讚：「這是最棒的文定宴！」

小民坦言，旺福其實很少擔任婚禮歌手，通常是幫朋友站台，不然就是粉絲場，一旁的Mami補充，因為有好幾對新人就是一起看旺福表演後，才相識相愛，甚至還有十幾對情侶在他們演唱會上求婚。

小民更笑說：「目前（求婚）成功率百分之百。」這意外的聯誼場合和促進結婚的高比率，讓Lulu聽完忍不住直呼：「你們簡直是月老團耶！」

「婚禮歌手2」將於9日起，每週六晚上8時在東森綜合32頻道首播、每週日晚上8時在東森超視33頻道播出。（編輯：張芷瑄）1110707