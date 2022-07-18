雷神索爾4依舊打遍天下無敵手 北美票房續占第一

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（中央社洛杉磯17日綜合外電報導）北美院線聯盟（Exhibitor Relations）今天通報，漫威最新超級英雄片「雷神索爾：愛與雷霆」連續第2週重捶競爭對手，以約4600萬美元票房成績穩坐北美票房龍頭寶座。

法新社報導，克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）與娜塔莉波曼（Natalie Portman）繼2017年「雷神索爾3：諸神黃昏」（Thor: Ragnarok）再度合作的「雷神索爾：愛與雷霆」（Thor: Love and Thunder），週末票房雖遠低於上映首個週末的1.44億美元，但仍輕鬆擊敗「小小兵2：格魯的崛起」（Minions: The Rise of Gru）。

「小小兵2：格魯的崛起」15至17日吸金2600萬美元，連續第2週霸占亞軍位置。

排名第3是改編自迪莉婭．歐文斯（Delia Owens）小說的「沼澤謀殺案」（Where the Crawdads Sing），進帳1700萬美元。

影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）負責人葛羅斯（David A. Gross）說：「這對一部結合青少年羅曼史與懸疑犯罪劇的電影來說，是相當不錯的開片成績。『沼澤謀殺案』儘管影評稍弱，表現還在平均之上。」他說：「這類電影海外成績向來不會太強勁，本片也不會例外。」

跌到第4名的是派拉蒙的「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）。「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）這部延續1986年原版的續集片，上映第8週再撈1200萬美元。

路透社報導，在美加累積6.17億美元票房下，「捍衛戰士：獨行俠」即將超越「STAR WARS：最後的絕地武士」（Star Wars: The Last Jedi）的6.2億美元，以及「復仇者聯盟」（The Avengers）的6.23億美元，擠上北美十大賣座強片之林。

「紅磨坊」導演巴茲魯曼（Baz Luhrmann）執導的「貓王艾維斯」（Elvis）下跌1個名次來到第5，上映第4個週末有760萬美元成績。

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本週另一齣新片，派拉蒙動畫喜劇「刀鋒劍客」（Paws of Fury: The Legend of Hank，暫譯）則以630萬美元票房站上第6。

排名第7至第10的電影依序為：「闇黑電話」（The Black Phone），530萬美元；「侏羅紀世界：統霸天下」（Jurassic World Dominion），495萬美元；「哈里斯夫人去巴黎」（Mrs Harris goes to Paris），190萬美元；「巴斯光年」（Lightyear），130萬美元。（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1110718