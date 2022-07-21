金鐘3視后齊聚我願意飆戲 柯淑勤挑戰生涯最大尺度

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（中央社記者葉冠吟台北21日電）金鐘視后柯淑勤、高慧君、吳奕蓉在影集「我願意」分飾追查邪教的檢察官和2名信徒，3人今天亮相造勢。柯淑勤表示獻出從影來尺度最大的情慾戲，笑言全裸上陣，過程美得像幅畫。

3位視后在劇中都是母親，各有不同教育子女的風格與愛。柯淑勤是放牛吃草型、高慧君渴望索取愛、吳奕蓉則是疲於奔命型，甚至其中一人還引親生兒子入邪教，進而發生慘劇。

柯淑勤為「我願意」獻出從影以來尺度最大的一次的情慾戲，她笑言拍攝當下是全裸「什麼保護措施都沒有」，東遮西掩反而會讓對手演員陳家逵無法發揮，工作人員也不自在，她很信任攝影師和所有技術人員，「從我的屁股pan上背，再仰頭拍到我的身體」，直呼像用電影的規模與尺度拍攝，也很尊重演員，更笑言這場戲「摸了一下午」但像幅畫一樣美。

吳奕蓉在片中要帶3個孩子，老公楊大正還因車禍失語，她必須靠打工支撐家計。吳奕蓉感嘆最近找上門的角色都過得辛苦，在「我願意」演的母親更是悲情，才會進入邪教尋求慰藉，「她被生活困住，處境太苦，被擠壓想找到出口，才會想要相信什麼」，劇中還得挑戰載著3個小孩騎機車一路碎念。

高慧君則飾演愛對孩子情緒勒索的母親，坦言自己不大欣賞，「我媽媽在我成長過程中，都讓我自己摸索，戲裡這個媽媽對孩子有控制慾，以人性性格來說是自己內心的空洞，用控制慾來滿足」，讓她又心疼又氣。

不過高慧君近期都以「強尼戴普的造型」遮住左眼露面，她坦言因左右眼斜視嚴重，不想讓大家看到，預計在9月開刀，更為此已一年沒正式工作。高慧君說，原本心情不太穩定，「但我看到有帕金森氏症的媽媽的堅強，我覺得問題可以被解決，所以沒有低潮。

高慧君表示，既然沒辦法賺到錢，就省錢減少不必要的開支，從媽媽身上學到很多生活智慧，但她強調還是希望能趕快恢復眼睛健康，「喜歡拍戲，喜歡跟角色認識，經歷他們的人生。」

「我願意」將於29日起每週五晚上8時，在中華電信MOD/HamiVideo 全台首播。（編輯：屈享平）1110721