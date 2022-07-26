灰影人打出新帥度 雷恩葛斯林卻稱內心住著肯尼

（中央社記者葉冠吟台北26日電）好萊塢男星雷恩葛斯林主演的動作大片「灰影人」上架後，立即霸占Netflix台灣電影排行榜冠軍，但比起片中的神秘探員「6號」，他竟認為自己體內住著的一向是「肯尼」。

「灰影人」（The Gray Man）演員雷恩葛斯林（Ryan Gosling）、雷傑尚佩吉（Rege-Jean Page）、潔西卡亨維克（Jessica Henwick）日前接受台灣媒體線上聯訪。

雷恩葛斯林表示自己從小就愛看動作片，一直夢想能參演，終於在「灰影人」圓夢相當興奮，角色還非常有意思，他笑言「6號」是個不想當間諜的間諜，「這個人對詹姆士龐德完全沒浪漫幻想，他寧願和其他人一樣待在家看Netflix，完全是被逼的才做」。

「灰影人」有9場大規模動作戲，幾乎場場都有雷恩葛斯林，從跳飛機、街頭槍戰追車到無數近距離搏鬥，他笑言所有人都被片中動作戲分量嚇到，「不管我做了哪些訓練準備都不夠」，更用「瘋」字來形容拍攝體驗。

不過開拍前，雷恩葛斯林還是有先拜師美國特種部隊、三角洲部隊前成員「辣椒」學習格鬥技，形容他是現實中最接近「灰影人」的人。拍攝時，「辣椒」每場戲都會在場，指導他技術層面，也告訴角色背後的心態，甚至提供許多有趣的細節，包含吃彩虹糖、睡覺時把鞋帶綁在門把上，「這些都出自於他自己的經歷，我認為那賦予了電影明確的特色」。

近期雷恩葛斯林確定演出「芭比」電影真人版中的男主角「肯尼」，染著金髮的劇照曝光，被問及和「6號」相比哪個角色比較貼近他時，雷恩葛斯林竟笑回：「我一向認為我的體內住著肯尼，肯尼是我生下來就要扮演的角色」，更表示體內有種「肯尼能量」，讓大家更期待接下來「芭比」的上映。

而特別的是，曾在「鐵拳俠」、「駭客任務：復活」展現俐落身手的潔西卡亨維克，這回卻幾乎沒被安排任何武打橋段，她也笑言感覺有些奇怪，尤其她剛跟這個劇組的特技團隊拍完另一部戲，先前總會一起跑步、練打，這次反而是坐得遠遠地狂嗑冰淇淋，打招呼：「嗨、工作愉快嗎？」不過偶爾做點別的也很不錯。

「灰影人」已在Netflix上架。（編輯：張芷瑄）1110726