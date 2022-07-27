海裕芬45歲懷孕 「國民姑姑」笑喊迎接一輩子的小跟班

（中央社記者葉冠吟台北27日電）45歲女星海裕芬因演出台劇「花甲男孩轉大人」中盧廣仲姑姑一角，被封為「國民姑姑」，今天在臉書分享懷孕喜訊，笑說期待接下來展開「老蚌奇育記」，開心有了一輩子的小跟班。

海裕芬今天秀出超音波照，宣告當媽好消息，幽默寫道：「我是老蚌，名符其實吧！總是在羨慕別人的幸福溫馨，終於也將擁抱我的專屬親情，這段時間照常工作，努力生活！」

她表示，近期生活、工作如常，「只是衣服越來越緊，對造型組很不好意思，應該覺得這位婦人中年發福的誇張吧！但怕影響拍攝進度，忍到殺青才敢公布，目前一切都穩定成長中，之後就要更新一暝大一吋的尺寸表了！」

而海裕芬宣布懷孕前的劇組，就是與莊凱勛合作的影集「妮波自由式」，她在劇中飾演酒吧內場小廚娘，昨天才剛殺青。她難掩興奮表示，「雖然我這個老媽不是大明星，但有一輩子的小跟班了」，期待展開接下來的「老蚌奇育記」。

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海裕芬懷孕消息一出，臉書馬上湧入演藝圈好友和粉絲留言祝褔，許多網友也忍不住想到已故男星黃鴻升（小鬼），海裕芬和小鬼情同姊弟，曾約定若有一方先離開，「一定要想盡辦法回來告訴對方，那個未知的世界到底長怎樣。」還有小鬼粉絲曾轉達：「他不只希望妳當他姊姊，更想要當他的媽媽。」

當時海裕芬就曾在追思會隔空喊話，「黃鴻升啊，如果你有聽到的話，海裕芬你姊的答案是我願意！」還打趣說要對方投胎快一點，「因為姊離更年期不遠了」，如今成功懷孕，也讓不少粉絲感動留言：「小鬼回來了」、「一定是鬼哥投胎來當國民姑姑的孩子」。（編輯：張雅淨）1110727