原子少年唱3天吸9000人 穿回制服重現招牌曲

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（中央社記者王心妤台北13日電）選秀節目「原子少年」連3晚在台北國際會議中心舉辦「原來的少年」演唱會，歌手愛紗與鼓鼓今晚擔任嘉賓，吸引3000歌迷同歡，最後則換上節目制服重現主題曲「原來的少年」。

選秀「原子少年」開播後掀起熱潮，連續3晚演唱會，有許多歌迷準備燈牌、海報還有大型人像看板。

歌手愛紗今晚擔任嘉賓與「金星」成員藍弟、巴比、蔡朕、許孟維、Nelson合體演出大嘴巴的經典歌「喇舌」。蔡朕表示，愛紗私下都把成員當成親弟弟對待，「常跟我們說要在台上享受舞台、用玩的心情面對表演，這樣才能發揮到最好，也是我們（金星）進步的座右銘」。巴比則透露愛紗要他們享受舞台上每個表演，「因為不知道下一次是甚麼時候，所以要開心地玩享受表演，才是最重要的」。

鼓鼓今晚與「冥王星」成員水豐、呂植宇、呂尊揚、朋憲、偉綠、梁善鈞、小宜、陳子輇合作節目上的歌曲Take You Home。水豐表示，能跟鼓鼓合作是美夢成真，印象深刻的是要大家放鬆享受舞台，「跟鼓鼓老師一起跳舞感覺很chill，他要我們怎麼樣chill就怎麼做，讓我們受益良多」。

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演唱會最後全員大合唱「原來的少年」，安可曲則準備「朝著遠的要命的星球起飛」。蔡朕表示，在後台就有了想哭的感覺，「想到粉絲及家人們特別買票來看，是對我出生到現在的肯定，也看到大家很努力為表演做到最好，像是火星的團員們超認真的舞蹈表演證明自己實力，就覺得很感動」。

「地球」成員林佳辰表示，特別有忍住不要掉淚，「我有跟煥鈞、子翔、文廷、祖安說好，一定要忍到最後一場表演完再哭」。蔡朕透露自己換衣服換到胃抽筋，原本就胃不好，「又喘又緊張的狀況下胃開始抽筋好幾次，全身上下的器官都好忙」。（編輯：方沛清）1110813