李行回顧影展開幕 頒授小行星銘版感念貢獻

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「李行導演回顧紀念影展」19日開幕，資深演員石雋（左起）、國家電影及視聽文化中心執行長李智仁與董事長藍祖蔚、中央大學校長周景揚、李行女婿蘇嘉鈺、李行女兒李顯順、導演朱延平及資深演員田鵬出席。（國家電影及視聽文化中心提供）中央社記者王心妤傳真 111年8月19日

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（中央社記者王心妤台北19日電）「台灣電影教父」李行回顧紀念影展今晚在影視聽中心開幕，導演朱延平說，李行雖逝世一年，仍不時想起。開幕式上並將名為「李行」的小行星銘版頒授給李行家人，感念他的貢獻。

李行去年8月19日逝世，享耆壽91歲。他縱橫影界逾70年，從台語片、健康寫實、瓊瑤電影都有代表作，被稱為「台灣電影教父」。影視聽中心為他規劃回顧紀念影展，今天舉辦開幕儀式，展出相關文物與檔案史料，並將編號544033名為「李行」的小行星銘版頒授給李行家人，感念他為電影圈的貢獻。

李行導演回顧紀念影展將放映數位修復版「秋決」、「汪洋中的一條船」、「早安台北」、「兩相好」、「養鴨人家」、「玉觀音」、「婉君表妹」、「海鷗飛處」及何平執導的紀錄片「李行和他的行李」和「行影．不離」。

李行的女兒李顯順，導演朱延平、陳坤厚、王童、何平，演員王滿嬌、田鵬、楊貴媚、周丹薇及房祖名代表母親林鳳嬌出席。

朱延平表示，與李行雖然沒有合作拍片過，但兩人就是這麼合，「我們在一起有聊不完的話，他對我都是和顏悅色，我也對他心甘情願，我每次開車經過信義路，都會不自覺彎進通化街，我開車接他接習慣了，每次都在巷子等他，他不在我很不習慣，好快一年過去了，總是想到他」。

房祖名表示，媽媽與李行師徒情深，「沒想到媽媽可以遇到這麼好的導演，幫了她在事業上這麼大的忙，我以一個後輩，謝謝他讓媽媽有這麼好的事業」。

房祖名提到曾看過林鳳嬌主演的「汪洋中的一條船」，「以前的愛情片，另外一邊是武打（指爸爸成龍），他們兩個就結緣了，也因為李行導演的關係。」

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李行導演回顧紀念影展即日起至9月4日在OPENTIX系統線上免費索票。

另外，「油麻菜籽」數位修復版將於10月27日公開映演，是導演萬仁首部長片，也是改編自作家廖輝英同名著作。故事描述台灣女性的傳統觀念，宛如「油麻菜籽」一般僅能隨遇而安，永遠逃不出宿命的安排，透過母女故事，看見30年來台灣女性地位的變遷，以及整個社會的轉型改變。（編輯：管中維）1110819