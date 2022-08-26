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BTS演唱會吸觀光人潮 釜山旅宿爆強退漲價爭議

2022/8/26 16:13（8/26 16:43 更新）
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韓國男團BTS為聲援釜山爭取2030年世界博覽會主辦權，宣布10月將舉辦演唱會。（圖取自facebook.com/bangtan.official）
韓國男團BTS為聲援釜山爭取2030年世界博覽會主辦權，宣布10月將舉辦演唱會。（圖取自facebook.com/bangtan.official）
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（中央社記者廖禹揚首爾26日專電）韓國男團防彈少年團（BTS）為聲援釜山爭取2030年世界博覽會主辦權，日前宣布10月將舉辦10萬人規模演唱會，消息一出立刻炒高當地旅宿價格，甚至出現許多訂房被強制取消漲價的爭議。

BTS所屬經紀公司Big Hit Music今天透過社群網站宣布，10月15日將在釜山機張郡特設舞台舉辦10萬人規模演唱會BTS in BUSAN，開放歌迷免費索票，讓不少海內外粉絲都蠢蠢欲動。

演唱會消息公布後，機張郡等海雲台一帶旅宿幾乎立即銷售一空，韓媒朝鮮日報報導指出，10月15日前後的釜山旅宿因演唱會帶來的需求增加，推升房價2到4倍左右，但仍是一房難求。

實際在訂房網站上搜尋可以發現，位於釜山站附近一家4星級旅館在10月初一晚價格僅14.5萬韓元，但在一週後的演唱會前後價格卻上漲至55.9萬韓元；位於海雲台的3星級旅館則是從一晚16.4萬韓元漲至66萬韓元，漲幅約達4倍。

不過，這次演唱會為當地帶來的不僅是觀光人潮，還有旅宿價格不正常翻漲、甚至惡意取消等可能為釜山觀光帶來負面形象的問題，令人憂心「明明是為聲援申辦世博的活動，反而可能先為釜山招來黑粉」。

韓國及海外社群網路近日接連傳出「災情」，有的網友控訴當地旅宿業者將一晚住宿價格調漲至500萬韓元（約新台幣12萬元）天價，也有不少提前預約住宿的民眾因業者「私人原因」被強制取消預約，「可能要在釜山站露宿了」。

Big Hit Music母公司、演唱會主辦單位HYBE推出的演唱會宿泊方案也遭批「把歌迷當冤大頭」。HYBE 24日宣布將推出「包括演唱會相關宿泊及追加優惠」的旅館方案，將與釜山當地的豪華旅館合作。

不只有消費者，擔心釜山觀光形象受損的當地團體也建議當局透過穩定費用方案等措施遏止過度漲價歪風，韓媒insight指出，釜山市政府目前已在與當地相關單位商討解決方案。（編輯：黃自強）1110826

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