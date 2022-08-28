邱鋒澤卸「娛樂百分百」主持棒 不捨告別第2個家

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（中央社記者葉冠吟台北28日電）「娛樂百分百」製作單位今天宣布，邱鋒澤因身體狀況與未來工作規劃考量，將卸下主持棒。他坦言相當不捨，這裡早已不像工作而是第2個家，未來也將不定期以來賓身分出現。

娛樂新聞節目「娛樂百分百」從公元1997年開播，至今已超過25年頭，2019年燒腦推理的「凹嗚狼人殺」單元讓節目再創高峰，帶動全民瘋玩狼人殺熱潮，也培育出人氣團體「五堅情」，其中陳零九、邱鋒澤、黃偉晉更加入主持群，備受年輕族群喜愛。

不過，邱鋒澤因個人身體狀況與生涯規劃考量，未來將以唱片與戲劇為重心，經與節目製作單位協調後，確定將正式卸下主持棒。

邱鋒澤回想起初次以來賓身分到「娛樂百分百」錄影時，心情非常興奮，「因為是我從小看到大、也非常喜歡的節目，所以很珍惜能夠上這個節目宣傳作品，心情是既緊張又享受的。」

邱鋒澤直到2020年3月正式成為「娛樂百分百」主持人，也是從歌手首度轉戰主持工作，他感性地形容「這是我演藝生涯中很重要的里程碑、很大的榮耀」。

細數在節目的日子，讓他對主持的陌生害怕變成熟悉自在，邱鋒澤不捨表示，「這個平台最大的優勢就是可以做自己，你可以將最原始的童心及初心帶來這個舞台上」。

節目製作單位指出，9月起將網羅「五堅情」的賴晏駒加入主持陣容，與黃偉晉、陳零九共同扛起節目主持重任。由邱鋒澤參與的「娛樂百分百」預計播出至9月底。（編輯：戴光育）1110828