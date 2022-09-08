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李英宏茁劇場挑大梁剝開內心 坦言曾恐慌症纏身

2022/9/8 17:54（9/8 18:21 更新）
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茁劇場第2彈愛情成長劇「走過愛的蠻荒」8日舉辦首映記者會，導演王明台（右2）與主演李英宏（右1）、姚吉慧（左2）、龍語申（左1）出席。（三禾行銷提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年9月8日
茁劇場第2彈愛情成長劇「走過愛的蠻荒」8日舉辦首映記者會，導演王明台（右2）與主演李英宏（右1）、姚吉慧（左2）、龍語申（左1）出席。（三禾行銷提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年9月8日
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（中央社記者葉冠吟台北8日電）茁劇場第2彈愛情成長劇「走過愛的蠻荒」由饒舌歌手李英宏、演員姚吉慧首挑大梁主演，李英宏在劇中詮釋思覺失調患者家屬的掙扎成長心路，現實生活中也曾面對恐慌症纏身困擾。

「走過愛的蠻荒」改編作家文國士的同名著作，由導演王明台執導，全劇探討思覺失調患者家屬及偏鄉孩童教育，除兩名主演外，龍語申與北影女配得主百白也詮釋要角，今天在台北華山舉辦首映記者會。

李英宏飾演的主角「姜定邦」雙親是思覺失調患者，儘管是年收入豐厚、幽默的補教名師，仍帶著對家庭出身的自卑，甚至恐懼自己有天是否也會發病，不敢面對女友父母。

李英宏今天受訪時坦言，從高中就罹患恐慌症，首次發作時，一度覺得自己要死掉，眼前一片霧茫茫，喘了20分鐘才恢復，後來每天走在路上，都會擔心會不會突然昏倒。

尤其大學3、4年級時病況最嚴重，李英宏常睡到一半被劇烈心臟跳動驚醒，得衝到陽台喘好長一段時間，才敢回去睡，甚至會反覆發作，「恐懼會讓你不敢睡覺，這種病不會跟你預約它何時會來」。

李英宏說，經藥物長期治療雖仍無法根治，但隨著年紀漸長學習放鬆、平衡身心外，開拍前的表演課也像心理治療，透過學習一層一層把內心剝開、強迫認識自己，甚至讓近十年沒有劇烈情緒的他，大力捶自己怒吼飆淚。他表示，適當宣洩情緒確實對病症有幫助，「現在恐慌症可以hold得住」，請大家不用太擔心。

戲外李英宏有交往多年的女友，在還未成名前，他坦言也不敢見對方家長，有一種自卑情緒，直到搬出來獨立生活、發行首張專輯、建立新生活後，「我才發現很多自卑想法是自己給自己的，沒那麼嚴重，才敢到對方家裡」，也希望對方家長有聽他的歌，透過音樂或許能讓對方更瞭解自己，這次也操刀本劇片尾曲。

劇中飾演李英宏女友的姚吉慧也稱讚，認識李英宏以來一直覺得他很放鬆、讓人有安全感，甚至自己備戲緊張時也會偷看他，發現李英宏閉著眼睛很淡定，自己情緒也會被穩定下來。

有趣的是，身高相差20多公分的兩人體型都高挑纖細，姚吉慧透露每次擁抱身高逾180公分的李英宏時，總會被他的肋骨撞疼，甚至劇中騎機車載對方時，都會很擔心李英宏可能被風吹走。

「走過愛的蠻荒」將於10日起，每週六晚上9時在MyVideo、公視同步播出；隔天晚上8時在中華電信MOD、Hami Video上架、晚上10時在台視播出。（編輯：張雅淨）1110908

饒舌歌手李英宏（左）、演員姚吉慧（右）主演茁劇場第2彈愛情成長劇「走過愛的蠻荒」，全劇在動人愛情故事之餘，也探討思覺失調患者家屬及偏鄉孩童教育議題。（MyVideo提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年9月8日
饒舌歌手李英宏（左）、演員姚吉慧（右）主演茁劇場第2彈愛情成長劇「走過愛的蠻荒」，全劇在動人愛情故事之餘，也探討思覺失調患者家屬及偏鄉孩童教育議題。（MyVideo提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年9月8日
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