許富凱送暖金洋國小為80人下廚 挑戰投幣卡拉OK

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（中央社記者王心妤台北9日電）金曲歌王許富凱日前聯手台北私廚餐廳中秋節送愛心活動，前進宜蘭南澳的金洋國小，參與準備80人份營養午餐。許富凱更接受小朋友邀約去唱了投幣式卡拉OK，直呼「實在好喜歡」。

許富凱今天表示，為了這次要與整個團隊準備料理，當天早上5時就起床研究食譜，「雖然在家會自己下廚，但從沒做過80人份的料理，調味我覺得是最難的，但還好有大廚在旁輔佐，鬆了一大口氣。看到廚房裡的大鍋，好似當兵時的伙房兵，拿著大鍋鏟在大鍋炒菜，也要有強健臂力。」

許富凱此次用歌喉拉近與小朋友的距離，難忘孩子們的單純樂觀，還有天生的好歌喉，「他們也一直熱情邀約一起去投幣式卡拉OK唱歌，我實在好喜歡他們。」

不只人情味，許富凱此次多了與大自然相處的空閒時間，他也表示，「能為孩子們煮營養午餐，其實是很療癒的，他們也熱情的跟我邀約下一次的見面，我一定會再去跟孩子們見面。」

許富凱此次活動也獻唱「月亮代表我的心」並送上點心冰心綠豆糕，希望每個孩子讀書之餘，平安長大，發揮自己的所長跟興趣。（編輯：陳政偉）1110909