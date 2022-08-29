鄧麗君穿越時空再現雲林 9/10加開一場僅限在地人

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雲林縣政府9月9日在縣立體育館舉辦「鄧麗君再現雲林－浮空投影音樂會」，由於索票熱烈，縣府29日宣布9月10日為雲林人加開一場。右2為雲林縣長張麗善。中央社記者姜宜菁攝 111年8月29日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣29日電）雲林縣政府9月9日在縣立體育館舉辦「鄧麗君再現雲林－浮空投影音樂會」，紀念雲林永遠的女兒、一代傳奇歌后鄧麗君；由於索票熱烈，縣府今天宣布10日為雲林人加開一場，感受巨星魅力。

縣府今天在雲林表演廳舉行記者會，並邀請金曲獎最佳台語男歌手許富凱、縣長張麗善、文化觀光處長陳璧君、鄧麗君文教基金會執行長鄧永佳出席。

許富凱記者會上演唱鄧麗君名曲《千言萬語》台語版本，他說，此次即將演出多首鄧麗君經典的日文歌曲，特別向日文老師請教歌詞意境，希望能將經典完美重現，期盼首場演出能帶給觀眾們最棒視聽享受。

張麗善表示，此次音樂會克服眾多困難才得以順利成行，其中最大挑戰在於「如何讓鄧麗君在場館現場與歌手順利對唱？」在「影像視覺」上運用了浮空投影的虛擬人像，以沉浸式、體驗式舞台體驗，以及全息影像的呈現方式重現鄧麗君優雅神韻，將鄧麗君身影活靈活現展現在觀眾面前。

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張麗善提到，9月9日首場開放索票後，獲得廣大迴響，4500張票秒殺，因此在9月10日晚間7時，再開一場「鄧麗君再現雲林－浮空投影音樂會」，專屬雲林人，此場次出席表演的藝人有徐佳瑩、炎亞綸和王若琳，和大家於中秋節當日共享美好音樂盛宴。

文觀處指出，因首場索票完畢，9月1日下午1點半將開放少數候補票，供民眾至雲縣文化中心索取；加開場次則僅供雲林縣民和縣內大學生入場，9月5日起，縣民可持身分證或學生證索取，每人限領2張，贈完為止，民眾若沒搶到票，可在場外或線上同步觀賞直播。（編輯：陳仁華）1110829