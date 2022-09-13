法國電影「她和她的小主廚們」 讓觀眾笑中帶淚

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（中央社記者葉冠吟台北13日電）法國喜劇片「她和她的小主廚們」以幽默外衣包裝非法移民的社會議題，並找來50名真實移民青年參演，讓觀眾笑中帶淚，席捲當地票房，感動媲美經典勵志法片「逆轉人生」。

法國導演路易斯朱利安派特（Louis-Julien Petit）2018年以喜劇片「搶救失業大作戰」一戰成名，這部近乎全素人演員主演的小品電影，在法國奇蹟式熱賣新台幣3億元票房。

相隔4年再推新片，朱利安派特除了再度攜手女主角奧黛莉拉米（Audrey Lamy）外，更力邀法國影帝佛朗索瓦克魯塞（François Cluzet）加持，打造出感動媲美「逆轉人生」新作。

片商分享，朱利安派特在因緣際會下，認識了一間培育青年移民學習烹飪技能的收容所，並實際住進其中與孩子們一同上課、吃飯、踢足球，在深受師生真摯關係感動而寫下了「她和她的小主廚們」的劇本。

朱利安派特更實際找來真實的移民青年參加試鏡，其中參演的50名素人演員，在得知雀屏中選後都喜極而泣。朱利安派特希望透過電影談學習、教學、成功與自尊，並向這些努力融入法國社會的孩子，以及幫助他們的人士致意。

「她和她的小主廚們」描述自學成才的女廚卡蒂擁有過人廚藝，因堅持招牌菜的調味與主廚槓上，憤而辭職。她沒料到外頭職缺難尋，只好硬著頭皮接下難民收容所團膳廚師一職，卻迎來人生最大挑戰。

收容所廚房設備老舊、滿是罐頭料理，卡蒂一人根本無法讓70名發育中的孩子們飽餐一頓，於是她號召所內有志青年們開起廚藝集訓班。身處逆境卻從不放棄的小主廚們，點燃卡蒂空前的鬥志。且看這支倉促成軍的料理雜牌軍如何越挫越勇，以廚藝逆轉人生。

「她和她的小主廚們」將於16日在台上映。（編輯：戴光育）1110913