戲裡戲外都曾想逃離家庭 李英宏接受「愛的蠻荒」

（中央社記者葉冠吟台北17日電）饒舌歌手李英宏主演茁劇場影集「走過愛的蠻荒」，劇中角色想逃避雙親是思覺失調患者的成長背景，現實中李英宏也一度想逃離原生家庭，掙扎於雙親期待與音樂追求的兩難。

李英宏日前接受中央社記者專訪，坦言小時候雙親工作忙碌，沒時間和孩子互動，個性壓抑的他，也不大有機會表達想法，只被要求把書唸好、當醫生律師找好工作。但李英宏從小就對音樂感興趣，只想走這條路，卻被家人不斷否定，「當否定成立時，就會越來越討厭自己，為什麼書念不好、要做這種沒用的事情？」

正處青春期的李英宏，除了以激烈言語反抗，甚至為了向家人證明自己有用、能賺錢，從國中起，就在親戚海產店打工，年長些時，也當過貨車司機、工地主任等無數工作，「但怎麼做都覺得不開心，唯一喜歡的還是音樂，現在投入6、7年了，到了工作室打開系統時，還是會覺得開心。」

李英宏坦言，過去在內外焦慮夾擊下，高中就罹患恐慌症，被喘不過氣的恐懼纏身數年，「想學音樂又不敢講，持續壓抑自己做痛苦的事情，久了身體就會跟你說，不能再這樣了」，所幸現在已學會平衡、放輕鬆，還能笑著說：「所以鼓勵大家勇敢追求自己想做的事。」

回想拍戲最困難之處，李英宏說，最大罩門之一就是哭戲。小時候雖然愛哭，但他認為是當時不夠了解自己，只會用最直接的方式感受痛苦、宣洩情緒；長大後，也許是壓抑成習慣，近十年沒激烈情緒，甚至2年前養了十幾年的愛犬過世時，也沒如預期的爆哭崩潰。

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「不能說沒有感情，只是以不一樣的方式」，李英宏指出若眼淚算是種代謝，他可能是透過夢來紓壓，坦言常在睡醒後發現自己流過淚，「詳細原因可能要問佛洛伊德，哈。」但藉由開拍前的表演練習，他學會多去感受、表達情緒，也像走了一趟心理治療。

李英宏這回挑戰不熟悉的戲劇領域，難度不小，被問及是否擔心外界批評，他坦言過去確實很害怕，甚至不敢看自己的任何表演影片，現在懂得接受缺陷，並檢視如何更正，「自己認同接受後才能放得開，不期待被誇獎，反而能更投入、享受才能做得更好」，還有戲劇作品邀約也不會拒絕。（編輯：屈享平）1110917