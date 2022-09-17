從幕後被拉回幕前 姚吉慧獲導演青睞挑大梁

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（中央社記者葉冠吟台北17日電）演員姚吉慧在茁劇場影集「走過愛的蠻荒」首挑大梁，與歌手李英宏搭檔，詮釋為偏鄉服務的熱血教師，其實她原本是劇組幕後工作人員，但被導演王明台相中，拉回螢光幕前。

看似幕前新人的姚吉慧，其實是台大戲劇系科班生，畢業後僅擔任演員一年多，就退居幕後影視團隊，電影「無聲」、電視劇「孟婆客棧」都有她的工作身影。

姚吉慧接受中央社記者專訪時坦言，自己從小對外表不自信，不是標準女一號的大美女，更懷疑自己能否適應、扛起演員肩負的壓力。自我要求高的她，就曾在工作期間半臉顏面神經失調，調養9個月才恢復，每天對著鏡子笑當做復健，回想當時，她笑言：「現在覺得能笑就很感恩。」

原本這次姚吉慧也是「走過愛的蠻荒」導演組成員，卻意外被王明台相中，認為氣質與李英宏很搭，擔起全劇女主角。久未拍戲的她坦言受寵若驚，不知道自己是否能撐起作品，結果導演告訴她，就是要走自然派，把他們當紀錄片來拍，一度還不想加配樂，嚇壞兩人。

再走回鎂光燈前，姚吉慧分享，儘管近幾年不是演員，但從沒離開過，反而是在幕後觀察、參與到整個影視製作流程，對自己幫助很大，年齡與經驗累積後，也建立好迎接各種評論，「但還是希望大家溫柔一點啦」。

姚吉慧笑言原本不敢跟爸媽說，擔心他們吐槽「都幾歲才轉換跑道」，沒想到爸媽超級興奮，還瘋狂傳新聞連結、預告到家庭群組，讓自己也很開心。

共同參演的李英宏也附議，平時互動不多的雙親也會開始詢問「戲到底什麼時候播出」，增添不少家庭話題。「走過愛的蠻荒」戲裡戲外，意外都替兩人的生命拓荒、走出新域。（編輯：管中維）1110917