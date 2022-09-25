為一個企鵝寶寶鏡頭隔離42天 紀錄片製作人呼值得

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（中央社記者葉冠吟台北25日電）全球暖化正以前所未有速度上升，讓生物賴以為生的冰凍世界逐漸消失，生態紀錄片「冰凍星球II」竭盡全力記錄畫面，甚至為拍攝一個企鵝寶寶的鏡頭，全組人員隔離42天。

「冰凍星球II」（Frozen Planet II）總製片人馬克．布朗羅（Mark Brownlow）和系列製片人伊莉莎白．懷特（Elizabeth White）日前越洋接受台灣媒體聯訪，暢聊幕後故事。本系列作共6集耗時3年製作，歷經102次拍攝任務與逾2100天實地拍攝，範圍包括全球18國及南極洲周圍與太空。

製作團隊藉由無人機、衛星重複攝影等高科技技術，捕捉到美洲獅、東北豹等行蹤，也縮時記錄格陵蘭島冰川運動和消融場景，甚至是北極地區夏季海冰消失過程，片中科學家更預測2035年北極海夏季將成為無冰區。

懷特表示，睽違11年再製作「冰凍星球」續作，除了能更明確看見從冰山崩解到冰蓋退縮等環境變遷外，另一項優點則有更多新科技輔助運用；例如為拍攝致命災害之一的「雪崩」，製作團隊使用能360度攝影的競速無人機，以第一人稱視角全程監控紀錄，最高時速超過160公里，緊跟滾滾積雪往山下俯衝。她強調這項技術通常使用於拍攝滑雪比賽，這回捕捉的畫面也堪稱是電視紀錄片史上第一次。

身為紀錄片工作者，懷特坦言具備耐心是不可或缺的特質。她分享，團隊常因目的地交通難以抵達或自然氣候影響導致拍攝延宕，俄羅斯北部拍攝地點只能透過直升機抵達，為等到適合直升機起降的時機，足足等了3週；近年的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情也成一大困擾，團隊被告知絕不能把病毒帶上南極，因此所有組員得在防疫旅館住滿42天，確保沒人染疫才能出發，差點趕不上拍攝企鵝寶寶離開巢穴前的鏡頭。

布朗羅和懷特投身生態紀錄片分別超過18年，外界好奇他們記錄真實之際，是否曾不忍眼前畫面想出手干預。懷特坦言，拍攝動物掠食場景常感到矛盾感，好比成功拍到狼群獵捕野牛並大快朵頤時，她開心於畫面精彩又為野牛被分食感到痛心，「但這些事情本來就會發生，我們只是剛好看到」，布朗羅也強調一個動物死去終將成為另一個動物食物，這才造就生態生生不息。

不過惋惜的是，兩人帶領的紀錄片團隊從2011年「冰凍星球」首部曲時，就已努力倡議、盼外界正視全球暖化嚴重性；但10多年過去，環境卻持續惡化，問及兩人是否會感到無力，讓布朗羅坦言，這次拍攝過程看見暖化導致浮冰過早融解，讓豎琴海豹寶寶來不及長大就落水夭折等畫面，確實讓他們很難受。

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但站在第一線、長期觀察冰山的科學家，卻告訴布朗羅別放棄、還有希望，「雖然時間有限，但只要我們努力減少碳排放，還是有機會可以保護這些動物」，布朗羅指出，這也是他製作「冰凍星球II」最大的初衷，希望大家共同減少碳足跡，齊心延緩全球暖化影響。

身為製作人的他們也選擇以身作則，懷特分享，製作團隊在拍攝多部系列作品後，不僅開始反省自己的生活模式，在消費行為上也產生改變，「例如選擇走路上班、改用更環保的電力公司與水資源公司以達到永續發展，並且會關注產品的製造方式，盡量使用低碳足跡的商品」，期盼一同守護這片美麗的冰凍世界。（編輯：陳仁華）1110925

生態紀錄片「冰凍星球II」為了拍攝冰雪世界最致命的災害雪崩，製作團隊在加拿大阿爾比省使用具備高速的無人機，以第一人稱視角拍攝，記錄大量積雪滑落驚人場景。（BBC提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年9月25日

生態紀錄片「冰凍星球II」製作團隊為了能夠以更近的距離，拍攝到豎琴海豹寶寶學習游泳鏡頭，透過循環呼吸器等設備，讓潛水員能在水下停留更長時間進行拍攝。（BBC提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年9月25日