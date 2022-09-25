天兵把彩券搞丟到北韓 「樂透大作戰」成票房黑馬

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（中央社記者葉冠吟台北25日電）韓星高庚杓主演的爆笑喜劇電影「樂透大作戰」，描述南北韓軍人因一張從天而降的鉅額樂透彩券，進行天馬行空又哭笑不得的荒謬協商，被譽為南韓年度票房黑馬。

「樂透大作戰」描述將退伍的南韓兵長千禹（高庚杓飾），有天意外在緊繃的南北韓軍事線附近，撿到一張飄向自己的頭獎彩券，又一個不小心，讓這張彩券飄向無法涉足的北韓。

為了靠57億韓元獎金實現退伍夢想，千禹使出渾身解數尋找彩券，沒想到竟被北韓士兵容浩（李伊庚飾）給撿到。雙方更為死守這張鉅額獎金彩券，決定「越線」展開哭笑不得又驚險的機密協商。

導演朴奎泰透露找高庚杓來演出的原因，由於「千禹」角色實在太單純，考量誰能傳神詮釋時，就想起高庚杓在情境喜劇「土豆星球2013QR3」及喜劇節目SNL Korea展現滑頭形象。

高庚杓也分享對自己角色的想法：「人面對尷尬情況時，進而去努力的樣子不是很有趣嗎？在飾演千禹的過程中，重點是不能讓人討厭他。我認為他尋找彩券時的能量，還有面對逆境後的反應都必須要純真，希望觀眾可以看到他的天真爛漫。」

高庚杓也為角色做出不少努力，主動向導演提議增肥10公斤，「千禹是個天真爛漫的人，希望他能給人一種溫暖的形象，所以開始增肥。」高庚杓透過吃宵夜、炸雞、披薩、炸醬麵等食物來增重，從拍韓劇「私生活」時期的7字頭胖到89公斤。

不過電影拍攝沒按照時序進行，高庚杓得在中間增胖，後面又變瘦，令他直呼，「增肥的時候很幸福，減肥的時候真辛苦，大家都以為我是易瘦又易胖的人，但減肥的時候總是很痛苦。」

為了減肥，高庚杓經常在漢江跑10公里以上，勤做運動和游泳，更不吃宵夜也不喝酒，因此又瘦了7公斤，讓他有感而發地說：「減肥後身體會變輕，感覺很健康。在一定程度上適應了減肥，現在想維持這個狀態，想扮演不用增肥的角色。我也無意中戒了酒，然後身體變得更健康了。」

「樂透大作戰」將於30日在全台獻映。（編輯：張雅淨）1110925