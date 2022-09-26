薛仕凌新戲搭檔林予晞臥底 揭發娛樂圈性醜聞

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演員薛仕凌（左）與林予晞（右）搭檔新戲「死了一個娛樂女記者之後」，兩人化身狗仔與記者臥底，透過一起命案，挖掘娛樂圈最黑暗的性醜聞。（鏡文學提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年9月26日

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（中央社記者葉冠吟台北26日電）金鐘視帝薛仕凌與藝人林予晞合作新戲「死了一個娛樂女記者之後」今天正式開鏡，兩人化身狗仔與記者臥底查真相，透過一起命案揭發繁華娛樂圈情慾聲色背後性醜聞複雜權力結構。

影集「死了一個娛樂女記者之後」改編作家柯映安同名小說，敘述一名女記者死於夜店極樂毒趴，消息重創週刊形象，娛樂記者劉知君（林予晞飾）必須在時限內搶得獨家真相，她與狗仔大海（薛仕凌飾）攜手挖掘這樁娛樂圈最黑暗的性醜聞，才發現深陷在巨大的權力風暴之中。

全劇歷經3年開發、籌備、劇本改編，今天舉行開鏡儀式，製作人陳昱俐透過劇組分享，希望這部作品能像「一把刀把娛樂表皮切開，呈現真實世界裡血淋淋的人性和掙扎，大膽、不設限」。

曾2度入圍金鐘獎的女主角林予晞表示，3年前就看過小說，最感動「女性相互扶持、相互幫助彼此」的關係，加上她看過法國藝術家蘇菲卡爾（Sophie Calle）的行為藝術作品，當時就曾許願希望能演一次狗仔，很開心能詮釋娛樂記者劉知君一角，「就覺得老天爺聽到我許願了」，而參與田調後，才發現記者面對新聞與道德雙重壓力不簡單。

去年登上金鐘視帝、今年再度雙料入圍金鐘獎的薛仕凌，同樣看完劇本後決定挑戰詮釋狗仔「大海」。他表示：「沒演過這樣的角色，真的很令人好奇，這是現代社會八卦趨勢所出現的新職業，還追查命案真相，懸疑又驚悚。」

薛仕凌甚至還特地跟真正狗仔攝影記者出班實習，學到最高指導原則為「不能被發現」。有趣的是，劇中有場他臥底採訪卻反遭對方色誘的橋段，薛仕凌強調角色「是出於非自願」，但他聽說導演對這段戲很想放開尺度拍攝，讓他打趣哀求：「希望有人趕快阻止一下導演！」

全劇預計於2022年底殺青。（編輯：管中維）1110926