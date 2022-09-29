公視播澤倫斯基紀錄片 揭喜劇演員到戰爭領袖之路

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公視主題之夜SHOW將播出紀錄片「澤倫斯基：喜劇總統的誕生」（Zelensky: the story），闡述烏克蘭總統澤倫斯基成為國家最高領導人的誕生過程。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年9月29日

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（中央社記者葉冠吟台北29日電）公視主題之夜SHOW將播出紀錄片「澤倫斯基：喜劇總統的誕生」，闡述澤倫斯基從家喻戶曉的喜劇演員成為烏克蘭總統的過程，節目映後探討對俄烏戰爭反思，正視風險才能降低恐懼。

公視發新聞稿表示，2022年2月，俄烏之間數個月不斷累積的緊張氛圍，在俄羅斯發動入侵烏克蘭的行動後，正式上升至全面戰爭。

以喜劇演員身分於2019年選上總統的澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），因堅守國內並到前線探訪軍隊，以及在國際媒體的活躍表現，從戰前原先低迷的支持率翻升為全民愛戴的領袖，也令世界對他的觀感逐漸轉變，成為全球民主社會的英雄人物。

在節目映後座談中，定居台灣的烏克蘭人安多利認同影片內容有9成正確性，更肯定澤倫斯基展現烏克蘭精神。聊起家鄉現況，安多利感嘆：「很難相信21世紀還會發生戰爭，每天有許多人失去生命，但我們知道，我們的政府跟軍隊都有在準備。」

對俄烏戰爭做出許多報導的烏克蘭獨立記者奧爾加（Olga Tokariuk），也透過越洋連線分享。她觀察澤倫斯基擔任總統後，才逐漸成長為一名政治家，也意識到烏克蘭所面臨的挑戰，她說：「戰爭會改變人的觀點，會更珍惜重要的事物，並同時想辦法保持樂觀」，也強調作為記者報導事實的重要性。

台灣獨立記者陳映妤也補充：「戰爭時期的假訊息可以殺死人」，她說明「假訊息」對社會的影響深遠，媒體應該在「助長恐慌」與「增進防衛意識」間找到平衡，而人民主動思考要如何面對戰爭的各種情況，「正視風險才有可能降低我們的恐懼」。

而長期關注外媒的Podcaster敏迪則分享，最近有收到國小老師來信詢問，糾結是否要教學生認識戰爭。敏迪表示：「我們不想要有戰爭，但也不要害怕跟小孩子說戰爭是怎麼一回事」，有能力了就會想辦法避免。本集節目將於30日晚上10時在公視首播。（編輯：張芷瑄）1110929

紀錄片「澤倫斯基：喜劇總統的誕生」中，以喜劇演員身分於2019年選上總統的澤倫斯基（右），因堅守國內並到前線探訪軍隊，及在國際媒體的活躍表現，從戰前原先低迷的支持率翻升為全民愛戴的領袖。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年9月29日