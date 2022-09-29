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金鐘獎人氣票選競爭激烈 「火神的眼淚」遙遙領先

2022/9/29 13:54
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（中央社記者葉冠吟台北29日電）第57屆電視金鐘獎首度新增「人氣票選活動」，由民眾投票選出心中最佳綜藝與戲劇節目，「綜藝玩很大」、「飢餓遊戲」形成拉鋸戰，「火神的眼淚」票數則從一開始就遙遙領先。

「金鐘網路人氣票選活動」累積破36萬票，各大節目都展開熱烈拉票活動，還有節目自辦活動鼓勵粉絲投票，就可參與抽獎。最終選出的「最具人氣戲劇節目獎」及「最具人氣綜藝節目獎」都將分別於典禮中頒獎。

主辦單位三立電視也呼籲民眾，投票時正確登入臉書帳號認證，且確實填寫抽獎資料，填寫不實或不完整者，都將被視為無效票。每人可於「綜藝節目初選名單」及「戲劇節目初選名單」中，各選出5部最喜愛作品，票數最高前5名可進入決選。10月1日起，將進入第二階段決選，票數累積由票數最高者獲勝。

票選活動截至目前今天中午12時前，綜藝節目部分由「綜藝玩很大」56404票、「飢餓遊戲」54876票、「全明星運動會」16337票位居前3名；戲劇節目方面，由「火神的眼淚」19149票領先，「華燈初上」14504票和「俗女養成記2」14151票緊追在後。

「111年度電視金鐘獎」節目類頒獎典禮、戲劇類頒獎典禮分別訂於10月21日、10月22日晚上7時在國父紀念館舉行。（編輯：張芷瑄）1110929

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