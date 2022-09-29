哇靠有事嗎開播100集 Ozone林煥鈞盼當粉絲榜樣

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（中央社記者王心妤台北29日電）Podcast「哇靠有事嗎」100集邀請從選秀節目「原子少年」出道的男團Ozone分享出道心聲；成員們表示，每天只睡4個小時，但能追夢還是值得，林煥鈞則期許自己能成為粉絲榜樣。

「哇靠有事嗎」由吳小帽、阿平主持，內容以生活雜談、娛樂圈大小事和藝人採訪作為主要內容；最新一集邀請Ozone成員林佳辰、林煥鈞、周祖安、黃文廷、周子翔、李哲言分享出道心聲。

林煥鈞曾參加其他選秀節目，從高呼聲的C位到退出節目，大受打擊的他靠著閱讀沖淡挫敗感，也悟出獨有的半杯水理論，當只有半杯水時，會告訴自己還有半杯水而不是只剩半杯水，不須太過悲觀。林煥鈞也提到，出道後會考慮到身為公眾人物，還有粉絲年紀小，「我們應該更在乎自己的行為舉止，不要讓我們影響到他們」。

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李哲言分享，原本跟從爸爸的職業就讀商業相關科系，雖然懷抱藝人夢，直到朋友鼓勵去參加節目，真正出道後才能大聲說出自己的夢想；周子翔則分享，小時候是練田徑的，因為練到受傷只能在國中放棄運動夢，改成練習傳統舞蹈，每次只要登台被看見就會很開心，也留下藝人夢。

對於剛出道是否有「禁愛令」，成員都表示公司沒有禁止，但知道演藝事業剛起步，都希望對工作全力以赴。最新一集「哇靠有事嗎」，已在串流平台上架。（編輯：陳仁華）1110929