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蕭煌奇將開唱 花10年找回「你是我的眼」母帶

2022/10/13 19:39（10/13 20:40 更新）
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金曲歌王蕭煌奇12月將在台北國際會議中心舉辦演唱會「朋友你現在好嗎？」，13日在宣告記者會上回顧出道點滴及低潮期心境。（宜辰整合行銷提供）中央社記者王心妤傳真 111年10月13日
金曲歌王蕭煌奇12月將在台北國際會議中心舉辦演唱會「朋友你現在好嗎？」，13日在宣告記者會上回顧出道點滴及低潮期心境。（宜辰整合行銷提供）中央社記者王心妤傳真 111年10月13日
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（中央社記者王心妤台北13日電）金曲歌王蕭煌奇將於12月24日、25日在台北國際會議中心開唱。他今天說，發了首張專輯「你是我的眼」後，老闆因經濟問題，連「你是我的眼」母帶都賣掉，也因此花10年才找回來。

蕭煌奇今天接受媒體聯訪表示，感謝選秀節目「超級星光大道」，因為林宥嘉演唱「你是我的眼」、賴銘偉選唱「阿嬤的話」，讓他得以更獲得矚目，演藝之路才越走越順利。他也感謝歌手黃小琥的提攜，演唱他作曲的「沒那麼簡單」，才讓他的創作能力更被看見。

蕭煌奇表示，「在20年裡，我從一無所有的音樂人，到現在有自己的舞台，還完成很多不可能的任務和理想。」他也特別感謝歌迷的支持，一起度過這段時間。

蕭煌奇也分享一開始出道時，因公司經濟出了狀況，半年的收入全部消失，只能靠少許的公益演出收入維生，第一張專輯「你是我的眼」母帶也被賣掉，直到對方想要授權才出面，「雖然少賺了，但幸好母帶回來了。」

蕭煌奇「朋友你現在好嗎？」演唱會將於20日開賣。（編輯：張芷瑄）1111013

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