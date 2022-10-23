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曾寶儀金鐘主持獲好評 暖心致敬遺珠夏靖庭

2022/10/23 16:20
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（中央社記者王心妤台北23日電）第57屆金鐘獎戲劇類昨晚頒獎，雖然典禮超時，但不少網友都稱讚主持人曾寶儀表現。她在串場向幾乎每部劇都有演出卻成為遺珠的資深演員夏靖庭致敬的片段，也成為感人的一幕。

曾寶儀今天在臉書發文，分享主持金鐘獎戲劇類頒獎典禮的心得以及與三立電視台團隊合作點滴。曾寶儀特別提到，頒獎典禮臨時想到邀請資深演員夏靖庭坐在台下，因為做完入圍影片功課後，特別希望向沒有機會入圍，但台灣戲劇若無他們就不可能大鳴大放的功臣致敬。

昨晚頒獎典禮上，曾寶儀在串場時介紹夏靖庭。她感性表示，「今天有一位前輩演了37年的戲，雖然他今天沒有入圍，但我想要特別提出來，夏靖庭、夏哥，他是我心中的遺珠。」

曾寶儀強調，夏靖庭已經用專業證明，「只要是好演員，就沒有小角色。」夏靖庭也起身鞠躬致意。其實今年的5部入圍作品中，像是「斯卡羅」、「逆局」、「國際橋牌社2」、「俗女養成記2」、「茶金」，都有夏靖庭的參演身影。

曾寶儀致敬演員的巧思，還有與YouTuber阿翰合作拍攝致敬入圍作品的典禮開場影片，都獲得不少網友稱讚。

曾寶儀於文末表示，希望這次金鐘獎能夠讓大家更關注台灣的演藝圈，這裡真的有很多人在努力，一生只為了做好一件事，而沒有觀眾，這一切都是枉然。（編輯：張雅淨）1111023

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