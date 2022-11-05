聖地牙哥亞洲電影節 台灣多部電影參展

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（中央社記者林宏翰洛杉磯4日專電）聖地牙哥亞洲電影節近日開展，駐洛杉磯台灣書院連11年參展，今年共有5部長片、5部短片在電影院放映，呈現台灣文化的多元風貌。

第23屆聖地牙哥亞洲電影節（San Diego Asian Film Festival）3日到12日舉行，文化部駐外單位台灣書院以「台灣電影櫥窗」（Taiwan Film Showcase）單元參展，影片在兩處電影院上映。

電影「初戀慢半拍」導演陳駿霖將出席映後座談，這部浪漫喜劇由柯震東、徐若瑄主演，透過純情男生的視角，在親子關係與現實社會中尋找愛情及自我價值。

金馬獎獲得6項提名的「哈勇家」呈現原住民傳統與現今社會的衝突；紀錄片「金門留念」見證數十年台灣與中國幽微的政治變化。導演楊德昌的「獨立時代」以修復片的方式重新上映，呈現年輕男女愛情、友情及自我認同的處境。同為修復片「女子學校」表現台灣80年代女校的曖昧同窗關係。

短片單元播映導演蔡明亮新作「月亮樹」、獲台北電影節最佳短片「詠晴」、入選2022年鹿特丹影展的「事件現場製造」，以及「殺風景」、「Bigger is Better」等片。

根據台灣書院新聞稿，聖地牙哥亞洲電影節創立於2000年，是美國首屈一指以亞裔為主題的國際電影展，今年有30多個國，超過130部影片參展。（編輯：高照芬）1111104