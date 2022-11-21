金曲風向球25週年宣布停辦 200音樂人齊聚紀念

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中華音樂人交流協會與社團法人中華音樂著作權協會（MÜST）共同主辦年度十大專輯暨十大單曲選拔活動，今年適逢25週年，21日頒發2021年度「十大專輯暨十大單曲」，獲獎者等人開心合影。（中華音樂人交流協會提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年11月21日

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（中央社記者葉冠吟台北21日電）被譽為金曲獎風向球的「十大專輯暨十大單曲」評選宣布停辦，中華音樂人交流協會理事長丁曉雯今天表示，歷經25年的階段性任務已完成，未來將著重推動校園音樂創作。

中華音樂人交流協會與社團法人中華音樂著作權協會（MÜST）共同主辦「十大專輯暨十大單曲」評選活動，今年適逢25週年，今天特別舉辦「音樂有愛傳承不絕～十大25週年音樂人派對」。

現場廣邀近200名幕前幕後音樂人出席，包含鍾興民、黃大煒、陳子鴻、薛忠銘、蘇通達、陳建騏等重量級音樂人；蔡健雅、黃連煜、桑布伊、舒米恩、黃建為、羅文裕、江惠儀等歌手，還有陳綺貞、柯泯薰、黃宇寒、神棍樂團、生祥樂隊、老王樂隊等創作人。

其中陳綺貞的出席讓會場掀起一陣歡呼，久違不見的她表達與「十大」有很深淵源，也想起和許多音樂人認識過往。丁曉雯與陳子鴻是她參加政大金旋獎的比賽評審，李欣芸是她第一張專輯的製作人與編曲人，陳建騏則是她唱片與演唱會的堅強合作夥伴，能藉此機會與音樂圈好友聚首，讓陳綺貞感受到許多溫暖祝福。

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丁曉雯在現場表示，經多方討論後決定將自此停辦年度十大之評選，歷經25年的階段性任務已完成。未來仍會持續推動校園音樂創作，投身「校園創作菁英獎」選拔活動，號召更多新生代詞曲創作人投入流行音樂行列，鼓勵學子從事流行音樂的詞曲創作，傳承並提攜更多未來的流行音樂新銳。

為紀念「十大」25週年，主辦單位特地統計男歌手、女歌手、樂團歷屆獲獎數最多的得主，頒發「十大之最」特別獎，華語天王周杰倫獲頒「十大之最」得獎最多男歌手，共計36個；金曲音樂人陳珊妮獲頒「十大之最」得獎最多女歌手，共計35個；天團五月天獲頒「十大之最」得獎最多樂團，共計17個。（編輯：張雅淨）1111121