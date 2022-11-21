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金馬收視告捷 MyVideo破419萬人次

2022/11/21 21:52
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（中央社記者江明晏台北21日電）金馬獎頒獎典禮落幕，台灣大哥大旗下OTT影音平台MyVideo轉播成果豐碩，直播與回顧專區已突破419萬總收視人次，當日進站流量較前一個週末成長超過2倍。

金馬獎頒獎典禮落幕，台灣大哥大旗下OTT影音平台MyVideo連續3年成為官方指定線上直播平台，是金馬獎唯一合作電信商，並於典禮當天同步推出「MyVideo 金馬59精彩時刻」回顧專區。

截至今天上午10時整，台灣大哥大MyVideo統計，直播與回顧專區已突破419萬總收視人次，且當日進站流量較前一個週末成長超過2倍；MyVideo APP下載量也大幅攀升，躍升Android、IOS雙系統排行前10名，與前一週相比成長超過4倍，其中，又以MyVideo TV版APP成長最為顯著，顯示觀眾透過家中大電視觀看線上影音平台已經成為趨勢。

MyVideo也同步於每一橋段結束後即時上傳精彩片段至「MyVideo 金馬59精彩時刻」回顧專區，根據MyVideo的統計，截至今天上午10時整，累積觀看人次最高片段為賈靜雯頒發「最佳男主角」給黃秋生，成功吸引近40萬人次OTT收視人口關注；第二名是主持人謝盈萱開場Live秀「謝謝儂」，被網友讚譽宛如「紅磨坊表演」；第三名則是金曲歌王李玖哲獻唱，催淚追憶已故影人。前3名片段上線24小時已累積破百萬次觀看。

MyVideo也公布第59屆金馬獎星光大道與頒獎典禮直播收視高峰；星光大道上，入圍最佳劇情短片「話語」導演李銘受訪最吸睛，而「講話沒有在聽」劇組以及日本奧斯卡影后黑木瞳則分別是MyVideo線上直播星光大道收視第2名、第3名。

頒獎典禮最吸睛前3名中，第一名是金馬執委會主席李屏賓、金馬59評審團主席許鞍華導演頒發「最佳劇情片」給「一家子兒咕咕叫」，其次是張震、黑木瞳頒發最佳女主角給第3度拿下金馬影后的張艾嘉，第3名則是「白日青春」新科金馬影帝黃秋生的得獎致詞。（編輯：林興盟）1111121

#MyVideo
#黑木瞳
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