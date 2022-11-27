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首頁 / 娛樂

AKIRA任東京動漫展大使 合體好萊塢巨星

2022/11/27 17:52（11/27 18:31 更新）
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日本男團放浪兄弟成員、女星林志玲老公AKIRA（左2）擔任日本年末漫畫盛會「東京動漫展」活動大使，與眾多知名好萊塢影星同台。（LDH提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年11月27日
日本男團放浪兄弟成員、女星林志玲老公AKIRA（左2）擔任日本年末漫畫盛會「東京動漫展」活動大使，與眾多知名好萊塢影星同台。（LDH提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年11月27日
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（中央社記者葉冠吟台北27日電）日本男團放浪兄弟成員、女星林志玲老公AKIRA最近都在日本拚事業，先是擔任日本東京動漫展活動大使，寫真集與子團「放浪二勢力」巡迴也準備起跑，他直呼：「不會辜負大家期望」。

因為COVID-19疫情影響，日本年末漫畫盛會Tokyo Comic Con（東京動漫展）睽違3年終於再度舉行，AKIRA與眾多知名好萊塢影星同台，一字排開橫跨「復仇者聯盟」、「X戰警」、「星際大戰」、「回到未來」、「怪奇物語」、「魔戒」等作品。

身為活動大使的AKIRA透過經紀公司LDH分享，「今年的主題是CONNECT，希望全球娛樂市場都能慢慢找回這幾年因為疫情所失去的」，最高興的莫過於這個活動能完全復活，自己能跟這些演員同台更是有如美夢成真。

除了參與東京動漫展，AKIRA的寫真集「EXISTENCE 實存」也將於12月20日在日本發行，這次邀請到曾與高倉健、松田優作、山下達郎、矢澤永吉等巨星合作過的日本知名攝影大師長濱治操刀。

此外，AKIRA同時積極準備許多演出活動，除了放浪兄弟年底的演唱會，子團「放浪二勢力」（EXILE THE SECOND）等了5年的日本全國巡迴演唱會，將從2023年2月10日起在廣島揭開序幕，一路唱到6月初，他強調絕對不會辜負大家的期待，也感謝大家漫長的等待。（編輯：張雅淨）1111127

日本男團放浪兄弟成員、女星林志玲老公AKIRA擔任日本年末漫畫盛會「東京動漫展」活動大使，AKIRA透過經紀公司LDH分享，「今年的主題是CONNECT，希望全球娛樂市場都能慢慢找回這幾年因為疫情所失去的」。（LDH提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年11月27日
日本男團放浪兄弟成員、女星林志玲老公AKIRA擔任日本年末漫畫盛會「東京動漫展」活動大使，AKIRA透過經紀公司LDH分享，「今年的主題是CONNECT，希望全球娛樂市場都能慢慢找回這幾年因為疫情所失去的」。（LDH提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年11月27日
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