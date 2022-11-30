朴志訓「弱美男英雄」甩偶像形象 想挑戰超壞反派

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（中央社記者葉冠吟台北30日電）以選秀節目Produce 101聞名的韓星朴志訓，在影集「弱美男英雄 Class 1」翻轉偶像形象，化身遭校園霸凌、卻活用智慧反擊的陰鬱模範生，廣獲好評，他還許願挑戰超壞的反派角色。

「弱美男英雄Class 1」由新銳導演柳秀民執導，「D.P逃兵追緝令」導演韓峻熹擔任創意總監，講述朴志訓、崔顯旭及洪慶3人奮力對抗校園暴力的故事。上線至今好評口碑持續發酵，影評網站IMDb給出8.6高分。

主角朴志訓在劇中飾演面無表情的陰鬱模範生「延時恩」，面對校園霸凌卻會硬起來反擊，堪稱轉型代表作。尤其劇情尾聲，他將無力改變校園暴力的無奈與憤怒一次爆發，徒手打破學校走廊窗戶玻璃，當著全校師生面前怒吼痛哭，觀眾也隨之動容。

朴志訓接受韓媒採訪時透露，接演「弱美男英雄Class 1」主因，是想擺脫男團偶像賣萌的可愛形象，讓曾是童星的他，被認可為有實力的演員，「甚至可以說這是我注入靈魂的作品，我認為這會成為人生轉捩點。」

「弱劇」播出後不只網友肯定，父母也稱讚：「兒子，我為你感到驕傲」，讓朴志訓對類型演技更有野心，直說：「之後想挑戰反派角色，從骨子裡都是壞人的那種，因為如果長得不像反派的人，卻是個壞人，不是很新鮮又令人震驚？我也想向大家展現出不一樣的樣貌。」

劇中另一位演員崔顯旭，飾演有拳擊背景的學生「安秀浩」，他面對校園暴力挺身而出、保護朋友，讓他人氣翻漲。崔顯旭原為棒球選手，因受傷轉往演戲發展，他今年參演電視劇「二十五，二十一」與「宇宙少女」苞娜搭檔情侶也成話題之一。為此，崔顯旭替自己今年的表現打了超過滿分的150分，「今年過得很忙碌，但過得很好，期許明年自己做得更好。」

曾以電影「翻供」獲得百想藝術大賞新人獎的洪慶，在劇中則是「黑化」的國會議員兒子「吳范錫」，個性內斂，背後隱藏許多不為人知故事，更被朴志訓讚嘆擁有「教科書式演技」。

「弱美男英雄 Class 1」全劇共8集，目前在愛奇藝國際站獨家上架。（編輯：屈享平）1111130

韓星崔顯旭在新戲「弱美男英雄 Class 1」中，扮演一名正義感十足、拳擊選手出身的高中生，因保護朋友、面對校園暴力挺身而出，讓他人氣翻漲。（愛奇藝國際站提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年11月30日