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陳明章唱遊台灣掌主持棒 笑稱錄影能遠離老婆

2022/11/30 18:55（11/30 19:06 更新）
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67歲民謠作曲家陳明章出道數十年，近期首度擔綱節目主持人，開心「唱」遊台灣，陳明章也透露，節目除行程外沒有腳本，讓主持人、來賓完全做自己。（民視台灣台提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年11月30日
67歲民謠作曲家陳明章出道數十年，近期首度擔綱節目主持人，開心「唱」遊台灣，陳明章也透露，節目除行程外沒有腳本，讓主持人、來賓完全做自己。（民視台灣台提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年11月30日
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（中央社記者葉冠吟台北30日電）民謠作曲家陳明章出道40多年，首度挑戰主持「聽！台灣在唱歌」，他偕弟子蕭詩偉與林俊逸、曹雅雯等多位藝人，以走唱方式探索台灣地景人文之美，更笑言可藉此遠離老婆。

用音樂認識台灣的外景節目「聽！台灣在唱歌」，每集隨67歲主持人陳明章腳步，邀請藝人來賓一起「唱」遊台灣，藉由在地相關歌曲，深入認識當地文化與生活，包含林俊逸、浩子、小南方、方宥心、曹雅雯、李千娜、亂彈阿翔、張文綺、鄭宜農和林雨宣等人均有參與。

在今天舉辦的記者會上，陳明章熱情獻唱經典「蘇澳來ㄟ尾班車」，展現對台灣土地的濃厚情感。他透露節目只有行程、沒有腳本，希望讓主持人、來賓完全做自己；他也同時表示，錄製節目時吃遍各地美食，還嚐到從沒吃過的炭烤大龍蝦，至今念念不忘。

由於「聽！台灣在唱歌」每集至少得拍3天，陳明章也笑說：「可以離開老婆3天，很快樂」；不過他也連忙解釋，和老婆感情好，「一生只被她一人唸，不會再給別人唸」，偷偷放閃。

至於體力部分是否能負擔外景錄影，陳明章透露，由於脊椎受傷，無法做吃重體力活，因此節目裡的插秧、採收仙草、煮醬油、收割3層樓高的玉蘭花，和釣30斤石斑魚等工作，都交給徒弟蕭詩偉負責，並大笑表示，這就是「弟子服其勞」。

近年電視節目使用老歌版權困難重重，製作人也透露除了公播權，由於節目如要重製歌曲，得找到原作詞、作曲者同意才可演唱，其中「快樂的出航」原曲還得去日本詢問，相當艱辛。光音樂部分，儘管陳明章幾乎特價力挺，還是花了節目近百萬元製作費。

至於還有沒有機會主持第2季，陳明章開玩笑說，「要看我活多久」。他說這是要看緣分，並再次強調自己健康沒問題，很有精神活力。「聽！台灣在唱歌」將於12月3日起，每週六下午4時在民視台灣台播出。（編輯：屈享平）1111130

實境節目「聽！台灣在唱歌」來賓林俊逸（中）30日現身首播記者會，並與節目主持人陳明章（右）、蕭詩偉（左）合唱「流浪到淡水」。（民視台灣台提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年11月30日
實境節目「聽！台灣在唱歌」來賓林俊逸（中）30日現身首播記者會，並與節目主持人陳明章（右）、蕭詩偉（左）合唱「流浪到淡水」。（民視台灣台提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年11月30日
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