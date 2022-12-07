李惠仁花8年觀察國會 紀錄片思索民主政治困境

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（中央社記者葉冠吟台北7日電）導演李惠仁耗時8年打造的新紀錄片「邁向權力之路」，前進台灣國會近距離採訪立法委員，觀察這群受人民所託的代議士是否善盡職權，也思索民主政治的困境。

「邁向權力之路」今天在台北光點華山影廳舉辦特映會，片中受訪者、無黨籍立委林昶佐也現身力挺。導演李惠仁受訪表示，台灣每4年一次的總統與立委選舉，是民眾引以為傲的民主制度，這群受人民付託的代議士，進入最高民意殿堂後，被期待能積極制訂進步法案，讓國家向前行。

但近年在公辦研討會及課堂上向公務員、大學生提問立委的職權時，李惠仁卻聽到「打架」、「為人民服務」等不同回答。因此影片裡，李惠仁前往立法院，突襲本尊們詢問：「立委的法定職權有什麼？」他表示，這個在高中公民課本就教授的內容，不同黨籍委員們的回答卻五花八門，甚至常說出「選民服務」4字。

「可是立委職責裡面從來沒有選民服務。」李惠仁指出，在憲法第63條就載明：「立法院有議決法律案、預算案、戒嚴案、大赦案、宣戰案、媾和案、條約案及國家其他重要事項之權。」

李惠仁說，台灣人很喜歡造神，總以為把「神」選出來，自然會幫忙解決所有的疑難雜症，包含路燈不亮、水溝不通，都可以請「神」來「協調」。

李惠仁說，而認真審議法案、審查預算的立委，往往敵不過勤於「選民服務」的對手，也因此再認真、專業的立委，還是得花時間來「選民服務」，他認為「這種結果，無疑是選民造成的」。

紀錄片中，也近距離拍攝長年擔任民進黨立法院黨團總召的柯建銘以及時代力量前立委黃國昌，雙方在國會殿堂就各項議題火爆交鋒。李惠仁覺得兩人很像，都是認真的立委，只是傳統、新生代政治人物行事風格不同。

而前立法院長王金平和柯建銘被抨擊的「王柯體制」、密室黑箱罵名，李惠仁則認為是被污名化，「黨團協商現場都有黨鞭等幾十個人在，絕對不可能只有兩人喬一喬」。

片中還捕捉到一些珍貴影像，包含今年9月過世的時代力量創黨元老林世煜，以及前民進黨主席林義雄、林峯正、范雲、黃國昌等人當年會商，成立「公民組合」的政治組織過程。

同時可看見林世煜在2014年選舉前，儘管在醫院病榻，仍充滿熱忱討論組織事宜。李惠仁說，他從林世煜身上看見非典型從事政治工作的人，「期盼在自己有生之年，能為台灣的民主做到多少，很佩服」。

李惠仁指出，太陽花學運撼動台灣政治版圖後，「公民組合」蛻變為「時代力量」，並於2016年選上5席立委，一度成為國會第3大黨。但他思索，多年過去了，「大家期盼的新國會、新政治是否真正實現？時間是很好的尺，可以丈量很多東西，包含理念和信念是否依舊」。

儘管太陽花學運使藍綠兩黨不再是唯2選擇，李惠仁仍發現台灣有部分人懷念有效率、普遍守法的威權時代，「但那不是真正的自由民主，民主的道路註定蜿蜒曲折，自由的邊界必然不會規矩」。

李惠仁強調，「民主不是把權力從這批人移到另一批人；真正的民主，是讓權力緊緊握在人民的手上。」

從一路走來的觀察，李惠仁認為，台灣的民主還是滿脆弱，期盼紀錄片能提供大家思索的方向，並藉公視及網路讓更多人免費收看，「期待我們心中民主政治的概念能更加深化」。

紀錄觀點「邁向權力之路」將於8日晚上10時在公視首播。（編輯：張雅淨）1111207