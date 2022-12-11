近千萬點擊單曲共感無助 好樂團不再厭世學會寬容

成立於2015年的好樂團由主唱許瓊文（左）和吉他手張子慶（右）組成，因成員為一男一女而取名為「好」，首張創作單曲「我把我的青春給你」在YouTube累計觀看次數破1200萬次。（好樂團提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年12月11日

（中央社記者葉冠吟台北11日電）音樂組合好樂團以「他們說我是沒有用的年輕人」一曲唱出無數年輕人面對現實的無助，出道7年、今年發行首張專輯，更將迎來2000人專場，7年時光裡，共感歌迷生活無奈，也學會寬容待己。

成立於2015年的好樂團，由主唱許瓊文和吉他手張子慶組成，一男一女因此取名為「好」。兩人從供獨立音樂人發表創作的StreetVoice起家，首張創作單曲「我把我的青春給你」就在網路掀起轟動，YouTube累計觀看次數破1200萬次。

後續推出的單曲「他們說我是沒有用的年輕人」、「我們一樣可惜」，更連年成為知名樂評人馬世芳大學課堂裡，被學生票選出「最能代表我們這代人的一首歌」之一，帶著些許憂鬱、厭世與溫柔，唱出年輕孩子心底聲音。

外界總以為好樂團會很寡言憂鬱，但現實的兩人卻相當可愛、開朗。許瓊文和張子慶日前接受中央社專訪笑說，平時不會把負面情緒展現在外面，旋律中的沮喪只是自然呈現寫歌當下感受到的低潮，作品真正發行時，也已距離寫歌狀態很久了，不會有太大起伏。

為何出道這麼久才推出首張專輯「在遊蕩的路上學會寬容」，許瓊文表示，儘管「我把我的青春給你」很早爆紅，但當時兩人還是學生，沒把音樂視為未來主業，畢業後就像大家一樣出社會、當上班族，擔任藝術行政及吉他老師等工作，直到2019年商業演出邀約增加，兩人才毅然決然辭職專心做音樂。

這幾年間的單曲、EP就像練習，讓許瓊文和張子慶一步一步扎實做準備。沒想到中途卻遇上COVID-19疫情，讓兩人整整5個月沒收入，許瓊文苦笑說：「那時候覺得好險有存錢」，她靠著零星接案、寫廣告歌找額外收入；張子慶則仰賴線上吉他教學度過難關。

共組樂團、成為工作夥伴7年仍沒吵架解散，許瓊文認為溝通很重要，讀工業管理的自己和念哲學與政治的張子慶，一個理性、一個感性，一個講求快跟效率、一個慢而縝密，度過磨合期後意外互補，兩人也習慣各自包辦詞曲創作後，再由張子慶負責編曲，此次專輯收錄創作剛好各占一半。

張子慶也分享兩人完全不同的創作模式，他指出，許瓊文很直覺，如果感受、冒出一件事情或字句，就會在一天內寫完；換成自己想到一句話或歌詞，會先放在心裡很久慢慢咀嚼，「我們一樣可惜」一曲就是他醞釀半年的作品。

而令人驚豔的是，有別於張子慶從小學鋼琴、吉他的基底功，許瓊文完全看不懂五線譜、也沒有樂理基礎，只會按簡單的吉他和弦。她更自曝平時都是想好旋律，把吉他和弦的「位置」畫出來給張子慶編曲，「因為我講不出我在按什麼」，也讓搭檔張子慶忍不住稱讚：「她是真的厲害，要有一定天分才能這樣做，還能活下來」，兩人相視大笑。

談及最受外界共感的「他們說我是沒有用的年輕人」，張子慶坦言是對初入社會職場，卻期望落空的失落感描繪，「學生時期總怕學得不夠，出社會後反而害怕自己會太多被別人知道，所有工作都落到身上，但薪水不會改變」。

儘管聽著沮喪，但許瓊文分享，身邊許多反饋著「對，我就是沒有用的年輕人」的友人，在他們眼裡都是超厲害的人，「可能是大家某方面需要慰藉，或是職業類別，做的事情比較不被長輩、世俗框架所認同。就會覺得很想鼓勵他們，我們知道你都在自己的道路上非常拚命」，渴望唱出「我懂你」的慰藉。

不過隨著年紀慢慢增長，張子慶認為，他們心境上也開始慢慢轉變，似乎也成長了些，像最新作品「遊蕩的人」就是想對總是活得太嚴肅的自己和聽眾，能對自身和他人寬容些，「在生命遊蕩的路上，會發現自己並不是那麼完美，但很多事情無法改變，與其討厭自己，不如去接受他」。

張子慶坦言，音樂、藝術的源頭來自心裡的投射，他所寫下的詞曲也會隨著生活不斷改變，「搞不好之後也會寫到小孩很屁」，不特別預設好樂團未來創作的框架。

許瓊文則笑說，煩惱永遠不會停止，解決了現階段的困惑，還是會繼續冒出下階段，但不變的，是希望他們能藉著音樂陪伴聽眾，共感快樂與悲傷。

好樂團千人專場「在遊蕩的路上學會寬容」將於明年1月28日晚上6時在Zepp New Taipei登場，購票資訊可於拓元售票系統查詢。（編輯：張雅淨）1111211